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  • Тен Хаг про 0:0 с «Виллой»: «Видно, что «МЮ» прибавляет, мы сыграли очень хорошо. Это наш 4-й сухой матч, движемся в верном направлении»
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Тен Хаг про 0:0 с «Виллой»: «Видно, что «МЮ» прибавляет, мы сыграли очень хорошо. Это наш 4-й сухой матч, движемся в верном направлении»

Эрик тен Хаг доволен выступлением «Манчестер Юнайтед» в игре с «Астон Виллой».

Команды сыграли вничью в 7-м туре АПЛ – 0:0.

«Думаю, «Юнайтед» сыграл очень хорошо. Мы контролировали игру и защищаясь, и владея мячом. Она была сбалансированной. Мы создавали моменты, но не то чтобы очень много. У «Астон Виллы» их тоже было не так много. Игра была равной, мы попали в перекладину, а их опасный удар был заблокирован.

Мы демонстрируем стойкость на протяжении всего сезона. В матче против «Тоттенхэма» мы пропустили трижды из-за того, что остались вдесятером, но все равно пытались победить. Сегодня же мы провели свой четвертый сухой матч. Это означает, что мы движемся в верном направлении.

Теперь нужно улучшить защиту от контратак и контроль мяча. Но также надо начать лучше действовать на трети поля соперника.

Возвращается Хейлунд, когда он наберет ход, то поможет нам. Но и другие футболисты должны взять ответственность на себя. Я доволен выступлением Рэшфорда, он был близок к тому, чтобы забить. Гарначо хорошо играет весь сезон. Но забить могут и другие, надо в этом плане прибавлять.

Перерыв никогда не бывает вовремя, хочется продолжать. Видно, что мы прибавляем, а теперь футболистам придется разъехаться. С этим сталкивается каждый клуб», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
logoМанчестер Юнайтед
logoАстон Вилла
logoпремьер-лига Англия
logoЭрик тен Хаг
logoМаркус Рэшфорд
logoРасмус Хейлунд
logoАлехандро Гарначо
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