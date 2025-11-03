«Реал» возложил цветы в память о Жоте перед матчем с «Ливерпулем». Трент написал письмо: «Скучаю по тебе, мой друг Диогу, каждый божий день»

«Реал» почтил память Диогу Жоты на «Энфилде».

3 июля форвард «красных» Жота и его брат Андре Тейшейра да Силва, выступавший за «Пенафиэл» из второй лиги Португалии, погибли в ДТП в Испании.

Перед завтрашним матчем Лиги чемпионов делегация «Реала » в составе Дина Хейсена, Трента Александер-Арнолда, главного тренера команды Хаби Алонсо и директора клуба Эмилио Бутрагеньо возложила цветы к мемориалу у главного входа «Энфилда».

Трент Александер-Арнолд, перешедший в «Реал» из «Ливерпуля» минувшим летом, возложил букет из красных и белых цветов вместе с красным геймпадом и запиской: «Мой друг Диогу, мы очень скучаем по тебе и по-прежнему горячо тебя любим. Память о тебе и Андре навсегда останется с нами. Я улыбаюсь каждый раз, когда думаю о тебе, и всегда буду помнить прекрасные времена, которые мы провели вместе. Скучаю по тебе, мой друг, каждый божий день».

Фото: instagram.com/realmadrid