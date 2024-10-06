«Реал» продлил с Карвахалем контракт до 2026 года. Защитник выбыл на 8-10 месяцев

«Реал» объявил о продлении контракта с Даниэлем Карвахалем.

Новое соглашение с испанским защитником рассчитано до лета 2026 года.

Напомним, ранее Карвахаль выбыл на 8-10 месяцев в связи с разрывом крестообразной связки колена.

Кресты Карвахаля – уже как минимум десятые в сезоне 😱

Кресты у Карвахаля – ужас: он орал от боли. Выбыл на 8-10 месяцев