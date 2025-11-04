Агент Лички опроверг встречу с Кахигао: «Марцел был тренером «Фатиха» и не мог вести переговоры. Мы предлагали его кандидатуру «Спартаку»

Агент Лички опроверг встречу тренера с директором «Спартака».

Агент Марцела Лички опроверг информацию о встрече тренера со спортивным директором «Спартака » Франсисом Кахигао .

Ранее футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал , что Кахигао встречался с Личкой в Турции перед его увольнением из «Фатих Карагюмрюк».

«Мы предлагали кандидатуру Марцела «Спартаку», но что касается информации о встрече с Кахигао, то в этот период Марцел был главным тренером «Фатиха», и он не мог вести переговоры и тем более встречаться с Франсисом», – сказал Анатолий Николаев.