Агент Лички опроверг встречу с Кахигао: «Марцел был тренером «Фатиха» и не мог вести переговоры. Мы предлагали его кандидатуру «Спартаку»
Агент Лички опроверг встречу тренера с директором «Спартака».
Агент Марцела Лички опроверг информацию о встрече тренера со спортивным директором «Спартака» Франсисом Кахигао.
Ранее футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что Кахигао встречался с Личкой в Турции перед его увольнением из «Фатих Карагюмрюк».
«Мы предлагали кандидатуру Марцела «Спартаку», но что касается информации о встрече с Кахигао, то в этот период Марцел был главным тренером «Фатиха», и он не мог вести переговоры и тем более встречаться с Франсисом», – сказал Анатолий Николаев.
