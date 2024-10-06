«Бавария» не побеждает три матча: две ничьих и поражение. Мюнхенцы делят 1-е место в Бундеслиге с «Лейпцигом», «Байер» отстает на 3 очка
«Бавария» не может выиграть на протяжении трех матчей.
Команда Венсана Компани разделила очки с «Айнтрахтом» (3:3) в 6-м туре Бундеслиги. Ранее она уступила «Астон Вилле» (0:1) в Лиге чемпионов и сыграла вничью с «Байером» (1:1) в чемпионате Германии.
При этом мюнхенцы сохранили лидерство в Бундеслиге. Как и у «Лейпцига», у них 14 очков, но есть преимущество по дополнительным показателям. «Айнтрахт» отстает на одно очко, «Фрайбург» – на два, «Байер» и «Унион» – на три (догнать эти два клуба еще может «Штутгарт»).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт Бундеслиги
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