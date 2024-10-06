«Бавария» не побеждает три матча: две ничьих и поражение. Мюнхенцы делят 1-е место в Бундеслиге с «Лейпцигом», «Байер» отстает на 3 очка

«Бавария» не может выиграть на протяжении трех матчей.

Команда Венсана Компани разделила очки с «Айнтрахтом » (3:3) в 6-м туре Бундеслиги. Ранее она уступила «Астон Вилле » (0:1) в Лиге чемпионов и сыграла вничью с «Байером » (1:1) в чемпионате Германии.

При этом мюнхенцы сохранили лидерство в Бундеслиге. Как и у «Лейпцига », у них 14 очков, но есть преимущество по дополнительным показателям. «Айнтрахт» отстает на одно очко, «Фрайбург» – на два, «Байер» и «Унион » – на три (догнать эти два клуба еще может «Штутгарт»).