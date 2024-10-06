Шевченко о Серебрякове: «В СКА с негодованием узнали о «сделке» с ЦСКА. Грешат на работу агента Никиты, который искусственно создает сложную ситуацию»

Алексей Шевченко поделился деталями ситуации вокруг Никиты Серебрякова.

Ранее появилась информация , что голкипер перейдет в ЦСКА из СКА.

«В СКА с удивлением и некоторым негодованием узнали о вероятной «сделке» с ЦСКА .

Я так понял, никто там Никиту Серебрякова в армейский клуб отдавать не собирается, а обмен исключен, так как ни один хоккеист клуба не нужен питерцам.

В питерском клуб грешат на работу агента Никиты, который искусственно создает сложную ситуацию. Он и только он отправляет Серебрякова в ЦСКА, хотя в СКА не делали никаких попыток обмена голкипера.

Я так понял, что и расторжения «по обоюдному согласию» не будет. Как раз из-за поведения агента хоккеиста», – написал журналист Алексей Шевченко .