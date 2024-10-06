Зарплата Головина по новому контракту с «Монако» – 3,6 млн евро плюс бонусы («Чемпионат»)

Опубликована зарплата Александра Головина по новому контракту с «Монако».

Российский полузащитник заключил с монегасками договор сроком до 2029 года.

По данным «Чемпионата», хавбек будет получать 3,6 млн евро в год. Также предусмотрены бонусы, за счет которых сумма может быть существенно увеличена.

Статистику Головина можно изучить здесь .

Головин в «Монако» – до 2029-го. Уже легенда?