Зарплата Головина по новому контракту с «Монако» – 3,6 млн евро плюс бонусы («Чемпионат»)
Опубликована зарплата Александра Головина по новому контракту с «Монако».
Российский полузащитник заключил с монегасками договор сроком до 2029 года.
По данным «Чемпионата», хавбек будет получать 3,6 млн евро в год. Также предусмотрены бонусы, за счет которых сумма может быть существенно увеличена.
Статистику Головина можно изучить здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости