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Зарплата Головина по новому контракту с «Монако» – 3,6 млн евро плюс бонусы («Чемпионат»)

Опубликована зарплата Александра Головина по новому контракту с «Монако».

Российский полузащитник заключил с монегасками договор сроком до 2029 года.

По данным «Чемпионата», хавбек будет получать 3,6 млн евро в год. Также предусмотрены бонусы, за счет которых сумма может быть существенно увеличена.

Статистику Головина можно изучить здесь.

Головин в «Монако» – до 2029-го. Уже легенда?

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
logoМонако
logoлига 1 Франция
logoАлександр Головин
logoЧемпионат.com
деньги
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