  Хавбек «Балтики» Пряхин об РПЛ: «Почему бы не готовиться к медалям уже на сборах? Нужно забирать очки с «Краснодаром», «Спартаком». Это показательные матчи»
Хавбек «Балтики» Пряхин об РПЛ: «Почему бы не готовиться к медалям уже на сборах? Нужно забирать очки с «Краснодаром», «Спартаком». Это показательные матчи»

Сергей Пряхин: «Балтике» нужны медали РПЛ.

Сергей Пряхин считает, что «Балтика» должна бороться за медали в чемпионате России.

После 14 туров Мир РПЛ калининградцы с 27 очками занимают 4-е место в турнирной таблице. В топ‑3 идут «Краснодар» (32 очка), ЦСКА (30) и «Зенит» (29).

«У нас сейчас еще четыре игры до перерыва, четыре финала, все от нас зависит. Сейчас будут «Краснодар», «Спартак», показательные игры. Нужно в каждом матче забирать очки.

В принципе, почему бы уже на сборах не готовиться к медалям? Четко поставить цель, что нам нужны медали, и осознавать, что мы уже не дебютанты, а уже можно идти за призами», – заявил полузащитник «Балтики».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
