Меньян взял пенальти «Фиорентины». Вратарь «Милана» поймал мяч после удара Кина

Майк Меньян не позволил «Фиорентине» реализовать пенальти в матче Серии А.

На 18-й минуте защитник «Милана » Тео Эрнандес , пытаясь выбить мяч из штрафной, задел ногу Додо . Главный судья Лука Пайретто, изучив повтор по сигналу видеоассистента, назначил одиннадцатиметровый.

Форвард Мойзе Кин с точки пробил в левый от себя нижний угол ворот «Милана». Майк Меньян сумел поймать мяч после удара итальянца.

Изображение: кадр из трансляции «Матч! Футбол 1»

«Фиорентина» – «Милан». Пулишич, Де Хеа и Леау играют. Онлайн-трансляция