Меньян взял пенальти «Фиорентины». Вратарь «Милана» поймал мяч после удара Кина
Майк Меньян не позволил «Фиорентине» реализовать пенальти в матче Серии А.
На 18-й минуте защитник «Милана» Тео Эрнандес, пытаясь выбить мяч из штрафной, задел ногу Додо. Главный судья Лука Пайретто, изучив повтор по сигналу видеоассистента, назначил одиннадцатиметровый.
Форвард Мойзе Кин с точки пробил в левый от себя нижний угол ворот «Милана». Майк Меньян сумел поймать мяч после удара итальянца.
Изображение: кадр из трансляции «Матч! Футбол 1»
«Фиорентина» – «Милан». Пулишич, Де Хеа и Леау играют. Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости