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Меньян взял пенальти «Фиорентины». Вратарь «Милана» поймал мяч после удара Кина

Майк Меньян не позволил «Фиорентине» реализовать пенальти в матче Серии А.

На 18-й минуте защитник «Милана» Тео Эрнандес, пытаясь выбить мяч из штрафной, задел ногу Додо. Главный судья Лука Пайретто, изучив повтор по сигналу видеоассистента, назначил одиннадцатиметровый.

Форвард Мойзе Кин с точки пробил в левый от себя нижний угол ворот «Милана». Майк Меньян сумел поймать мяч после удара итальянца.

Изображение: кадр из трансляции «Матч! Футбол 1»

«Фиорентина» – «Милан». Пулишич, Де Хеа и Леау играют. Онлайн-трансляция

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoМилан
logoФиорентина
logoсерия А Италия
logoсудьи
видеоповторы
logoМайк Меньян
Лука Пайретто
logoТео Эрнандес
logoДодо
logoМойзе Кин
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