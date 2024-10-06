  • Спортс
  • Легкая атлетика
  • Новости
  • Канделаки поздравила Губерниева с 50-летием: «Мы сохранили наши спортивные традиции там, где трансвеститы перепутали виды спорта, дисциплины, пол и все на свете»
26

Канделаки поздравила Губерниева с 50-летием: «Мы сохранили наши спортивные традиции там, где трансвеститы перепутали виды спорта, дисциплины, пол и все на свете»

Тина Канделаки поздравила Дмитрия Губерниева с днем рождения.

Сегодня телеведущему и комментатору «Матч ТВ» исполнилось 50 лет. 

«Дима, сегодня я даже не хочу писать банальные слова вроде «Боже, как пролетели эти 20 лет!». Потому что эти 20 лет не пролетели, они прошли роскошно под твой звонкий и громкий голос, который поднимал российских спортсменов на подвиг, поддерживал их, пока весь западный мир давил на Россию.

Мы сохранили наши спортивные традиции там, где трансвеститы, трансгендеры и другие неопределившиеся перепутали виды спорта, дисциплины, пол и все на свете. И в этом мире очень нужно что-то честное, яркое, громкое, куда как на свет будут идти люди, понимая, что тут безопасно.

Твой голос – это знак того, что мы дома и нам никто и ничто не угрожает. А когда ты говоришь «Россия, вперед!», ни у кого нет сомнений в том, что мы в нашей стране находимся под защитой и никому не дадим разрушить ценности нашего спорта.

Дай бог тебе здоровья, мой дорогой! Я тебя очень люблю. Братское сердце и крепкое плечо», – написала заместитель генерального директора холдинга «Газпром-Медиа».

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Тины Канделаки
телевидение
logoДмитрий Губерниев
logoМатч ТВ
logoТина Канделаки
Рекомендуем
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Губерниев о том, что Валиева будет вести «Новую Песню года»: «Есть пример блистательной телеведущей Загитовой. А где одна, там и другая»
13322 ноября 2023, 20:59
Губерниев, Канделаки и генпродюсер «Матч ТВ» Тащин получили государственные награды указом президента РФ
9819 сентября 2023, 08:32
Канделаки, Губерниев и Клейменов внесены в санкционный список Канады. Безруков, Машков, Певцов и Аскер-заде – тоже там
19717 октября 2022, 19:02
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Павел Рожков: «Чемпионов, призеров и участников Паралимпийских игр активно поощряют – вручают денежные премии, квартиры, машины»
1сегодня, 07:10
Томас Бах: «Мое решение подготовить почву для вступления в должность нового президента МОК отвечает наилучшим интересам олимпийского движения»
44 октября, 07:44
Рыжанкова о рекорде Европы в ультрамарафоне: «Мой результат обеспечил бы медаль на ЧМ, но никто там русских спортсменов не ждет»
24 октября, 07:04
Спецдокладчик ООН призвал не допускать трансгендеров до женских соревнований
264 октября, 06:53
Легкоатлетка Хасанова: «Я бы отдала все, что у меня есть – все призовые, все заработанное – чтобы поехать на Олимпиаду»
423 октября, 09:05
Эльвира Хасанова: «В России вообще нет конкуренции, никакого интереса выходить на старт. Наши девочки не привыкли к такой интенсивной работе»
3 октября, 08:43
Замминистра спорта о детско-юношеском спорте: «Виноваты руководители федераций, что у нас бардак такой»
292 октября, 09:19
Министр спорта Дегтярев не смог добраться до Катара из-за закрытия неба над Ираном
202 октября, 08:33
WADA все еще не получило от России оставшуюся часть взноса за 2023 год
201 октября, 15:28
Михаил Дегтярев: «Документы по Российскому спортивному фонду подготовлены. Он создается в том числе для поддержки ОКР, ПКР, чтобы они с протянутой рукой не ходили»
71 октября, 08:48
Ко всем новостям
Последние новости
Глава РУСАДА Вероника Логинова приняла участие во встрече Михаила Дегтярева с генсеком конференции конвенции ЮНЕСКО
123 сентября, 18:26
РУСАДА в августе взяло у спортсменов 1122 допинг-пробы
10 сентября, 12:57
Победители и призеры паралимпийских и сурдлимпийских турниров «Мы вместе. Спорт» и их тренеры получат денежные премии
8 сентября, 07:46
Двукратный олимпийский чемпион Джордж Роден ушел из жизни в возрасте 97 лет
28 августа, 07:37
РУСАДА в июле взяло у спортсменов рекордное в 2024 году количество допинг-проб
413 августа, 07:42
Чемпионат России по легкой атлетике 2024 – расписание, когда начало
213 августа, 07:14
Дмитрий Губерниев: «Зыбина – не просто символ несгибаемой стойкости российского спорта. Она символ нашей несгибаемой родины»
211 августа, 14:00
Дмитрий Чернышенко: «За 10 лет к движению ГТО присоединились 23,5 млн человек, из них почти 11 млн получили знаки отличия»
1910 августа, 09:16
Дмитрий Чернышенко: «Россия продолжает укреплять национальную систему спорта и сотрудничество с дружественными странами»
1319 июля, 18:06
Леонид Тягачев: «Дегтярев очень активный и эрудированный человек, который много знает и стремится знать еще больше»
1113 мая, 14:10