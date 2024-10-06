Канделаки поздравила Губерниева с 50-летием: «Мы сохранили наши спортивные традиции там, где трансвеститы перепутали виды спорта, дисциплины, пол и все на свете»

Тина Канделаки поздравила Дмитрия Губерниева с днем рождения.

Сегодня телеведущему и комментатору «Матч ТВ» исполнилось 50 лет.

«Дима, сегодня я даже не хочу писать банальные слова вроде «Боже, как пролетели эти 20 лет!». Потому что эти 20 лет не пролетели, они прошли роскошно под твой звонкий и громкий голос, который поднимал российских спортсменов на подвиг, поддерживал их, пока весь западный мир давил на Россию.

Мы сохранили наши спортивные традиции там, где трансвеститы, трансгендеры и другие неопределившиеся перепутали виды спорта, дисциплины, пол и все на свете. И в этом мире очень нужно что-то честное, яркое, громкое, куда как на свет будут идти люди, понимая, что тут безопасно.

Твой голос – это знак того, что мы дома и нам никто и ничто не угрожает. А когда ты говоришь «Россия, вперед!», ни у кого нет сомнений в том, что мы в нашей стране находимся под защитой и никому не дадим разрушить ценности нашего спорта.

Дай бог тебе здоровья, мой дорогой! Я тебя очень люблю. Братское сердце и крепкое плечо», – написала заместитель генерального директора холдинга «Газпром-Медиа».