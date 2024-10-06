Фелипе Масса: «Стремлюсь к признанию себя чемпионом-2008, потому что заслуживаю этого»

Масса заявил, что нацелен на титул 2008 года.

Бывший пилот «Феррари » Фелипе Масса рассказал о суде с «Формулой-1», ФИА и экс-главой чемпионата Берни Экклстоуном из-за скандальной аварии Нельсона Пике-младшего на Гран-при Сингапура-2008 за рулем «Рено ».

Гонщик «Мерседеса » Льюис Хэмилтон , выступавший тогда за «Макларен», выиграл титул с отрывом в одно очко от Массы. Бразилец заверил, что по-прежнему добивается признания себя чемпионом.

– Вы чувствуете себя преданным?

– Да.

– Но какой исход станет наилучшим? Насколько сейчас вероятно, что вам отдадут титул? Или дело скорее в компенсации или чем-то подобном?

– Конечно, мы сражаемся, потому что это было нечестно. К чему я стремлюсь, так как к признанию. К признанию чемпионом, потому что я этого заслуживаю. Произошедшее несправедливо: то, что случилось в гонке, не имело отношения к спорту. Поэтому я борюсь и, безусловно, буду идти до конца.

– Говорили ли вы когда-либо напрямую с Берни об этом, и, если да, что он сказал?

– Да. Он сказал, что я поступил правильно, обратившись в суд.

– Но разве он изначально не был частью проблемы?

– Что я могу сказать? Он решил рассказать об этом, открыть свой рот. Пусть и очень поздно.

– Злились ли вы на него из-за того, что он не сделал это раньше?

– Я знаю его стиль. Я знаю, какой он. И я знаю, что в «Формуле-1» происходили очень многие вещи, о которых многие могут не знать. Столько политики…

– Вы когда-либо обсуждали это с Льюисом?

– Нет.

– Потому что вы вообще не общаетесь или потому что это не его вина?

– Откровенно говоря, борьба не с Льюисом. Льюис не имеет никакого отношениях к этой битве. Это борьба из-за того, что произошло к гонке, из-за неправильных вещей. Это борьба за то, чтобы гонку отменили. Вот в чем дело.

– В Сингапуре эта тема вновь поднялась, в том числе благодаря Даниэлю Риккардо, который пошутил после квалификации, сказав: «Верните Пике!» Полагаю, для вас это не так смешно?

– На мой взгляд, шутка есть шутка. Но, может, эта не очень классная. Нездорово шутить о некорректных вещах в нашем спорте. Однако меня там не было, я не слышал точной формулировки, и я понимаю, что шутка есть шутка. Хотя, разумеется, это неприятно, и то, что случилось со мной, было нездорово.

Даниэль Риккардо: «Надеюсь, машина безопасности появится вовремя. Верните Пике-младшего, давайте сделаем это»

Фелипе Масса об иске по поводу титула Хэмилтона-2008: «Это очень дорого. Надеюсь, все скоро закончится»