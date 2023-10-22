Лапорта хочет баллотироваться на следующий срок в «Барсе» в 2026 году

Теги Барселона Ла Лига Жоан Лапорта Футбол

Жоан Лапорта хочет баллотироваться на следующий срок в «Барсе» в 2026 году.

«По закону я могу это сделать, смогу снова баллотироваться. Пока я могу, буду это делать.

И я хочу остаться со своим советом директоров, потому что они прилагают усилия, работают и привержены проекту. А потом посмотрим», – сказал президент каталонского клуба.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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22 комментария

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ARIGAMI ARIGAMI
А потом сделает обнуление
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gPk
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Как не можешь? Хосе Мария Энрике Негрейра
У Реала вон с 2009 года работает великий координатор судей ,а в прошлом и судья лиги - Михеа Давилла и ничего..Фанатики Реала о нем почему-то не говорят...Зато о Негрейре который не занимался назначением судей говорят..А о судье лиги который мог влиять на результат ,а позже магическим образом оказывается в клубе - 0 слов..А потом магическим образом его видели в ресторане Мадрида с Клаттенбургом)))))
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прощай Роналду
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
А потом сделает обнуление
Зато будет с кого спрашивать, а не каждые 4 года один на другого будет скидывать виновата Этот, виноват тот
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Iamliam
Если его все-таки не зацепит делом Негрейры, то его 100проц изберут.
Да и к тому же, как бы не было модно называть его популистом и балаболом, Барсу из кризиса он вытаскивает успешно.
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vals1702
у него будет срок по делу Негрейры)
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Гласящий Истину!
Предложите пост президента Даниелю Леви. Вот он умеет вести дела и он бы вывел Барсу на экономическую и финансовую вершину!
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прощай Роналду
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Как не можешь? Хосе Мария Энрике Негрейра
Сами тупой шютка в история)))
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прощай Роналду
Ответ gPk
У Реала вон с 2009 года работает великий координатор судей ,а в прошлом и судья лиги - Михеа Давилла и ничего..Фанатики Реала о нем почему-то не говорят...Зато о Негрейре который не занимался назначением судей говорят..А о судье лиги который мог влиять на результат ,а позже магическим образом оказывается в клубе - 0 слов..А потом магическим образом его видели в ресторане Мадрида с Клаттенбургом)))))
Ты не понимаешь, это другое)))
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XavIniesta2008-2015
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
А потом сделает обнуление
Фанаты Реала-последние, кто могут шутить на этот счёт
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