Жоан Лапорта хочет баллотироваться на следующий срок в «Барсе» в 2026 году.

«По закону я могу это сделать, смогу снова баллотироваться. Пока я могу, буду это делать.

И я хочу остаться со своим советом директоров, потому что они прилагают усилия, работают и привержены проекту. А потом посмотрим», – сказал президент каталонского клуба.

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