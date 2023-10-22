Лапорта хочет баллотироваться на следующий срок в «Барсе» в 2026 году
Жоан Лапорта хочет баллотироваться на следующий срок в «Барсе» в 2026 году.
«По закону я могу это сделать, смогу снова баллотироваться. Пока я могу, буду это делать.
И я хочу остаться со своим советом директоров, потому что они прилагают усилия, работают и привержены проекту. А потом посмотрим», – сказал президент каталонского клуба.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Да и к тому же, как бы не было модно называть его популистом и балаболом, Барсу из кризиса он вытаскивает успешно.