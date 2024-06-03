«Реал» сегодня объявит о переходе Мбаппе. Официальная презентация – после Евро-2024 (L’Equipe)
«Реал» готовится объявить о трансфере Килиана Мбаппе.
По информации L’Equipe, сегодня мадридский клуб официально объявит о переходе форварда, покидающего «ПСЖ» на правах свободного агента. Контракт Мбаппе с «Реалом» рассчитан на 5 лет – до июня 2029 года.
При этом презентация Мбаппе в качестве игрока «Реала» состоится после завершения выступления сборной Франции на Евро-2024, поскольку Килиан намерен полностью сосредоточиться на предстоящем турнире.