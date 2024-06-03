«Реал» сегодня объявит о переходе Мбаппе. Официальная презентация – после Евро-2024 (L’Equipe)

Теги ПСЖ Реал Мадрид Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Евро-2024 Килиан Мбаппе Футбол

«Реал» готовится объявить о трансфере Килиана Мбаппе.

По информации L’Equipe, сегодня мадридский клуб официально объявит о переходе форварда, покидающего «ПСЖ» на правах свободного агента. Контракт Мбаппе с «Реалом» рассчитан на 5 лет – до июня 2029 года.

При этом презентация Мбаппе в качестве игрока «Реала» состоится после завершения выступления сборной Франции на Евро-2024, поскольку Килиан намерен полностью сосредоточиться на предстоящем турнире.

Материалы по теме

17 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Неужели эта сага закончилась, даже не верится
+5
-1
+4
Ответ Зеленский
Лапорта заработает на продаже огнетушителей 💰
Дополнительный рычаг.
+4
0
+4
Лапорта заработает на продаже огнетушителей 💰
+5
-2
+3
Всё-таки Мбаппе сильно сглупил что не перешел 2 года назад в Реал, так бы прошел адаптацию в клубе с такими мастерами как Бензема и Кроос и уже выиграл бы ЛЧ, золотой момент упущен.
+6
-4
+2
Ответ Зеленский
Галактикос не выиграл,так что вполне реальный вариант.Главное сейчас доминировать в Испании и взять 5 чемпионств подряд
Сейчас у Реала подход иной, поэтому сравнивать их с Галактикос глупо.
+1
0
+1
Ответ Зеленский
Теперь надо подписать Араухо.Здоровый,сильный - будет таскать чемоданы
Разве что только чемоданы и таскать.
+1
0
+1
Этот сериал давно уже проспойлерели)))
0
0
0
Теперь надо подписать Араухо.Здоровый,сильный - будет таскать чемоданы
+1
-1
0
Все таки парижский мешок не дал добро на презентацию Киллиана в качестве игрока Реала до евро. Ну не страшно, месяцем раньше, месяцем позже, главное что сага закончилась и Мбаппе наконец-то игрок Реала.
+1
-1
0
Да епт объявите уже наконец , миллион бесполезных новостей
0
0
0
Мбаппе Пересу: "Ты объявляешь о переходе в Реал, но делаешь это без уважения"
0
0
0
Жду Мбаппе. Не знаю, ребята, я уверен, что он будет блистать в Реале, как и все другие наши футболисты. Он станет частью великой мадридской семьи.
0
0
0
Офигеть у них тройка нападения сейчас будет главное чтоб характерами сошлись и разладов между собой не было
0
0
0
Ответ Папа Футбола
Всё-таки Мбаппе сильно сглупил что не перешел 2 года назад в Реал, так бы прошел адаптацию в клубе с такими мастерами как Бензема и Кроос и уже выиграл бы ЛЧ, золотой момент упущен.
банда практически вся остается,кроме одного игрока,но реал справлялся всегда)так что у него еще будет шанс
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий