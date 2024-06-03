«Реал» сегодня объявит о переходе Мбаппе. Официальная презентация – после Евро-2024 (L’Equipe)

«Реал» готовится объявить о трансфере Килиана Мбаппе.

По информации L’Equipe, сегодня мадридский клуб официально объявит о переходе форварда, покидающего « » на правах свободного агента. Контракт Мбаппе с «Реалом» рассчитан на 5 лет – до июня 2029 года.

При этом презентация Мбаппе в качестве игрока « » состоится после завершения выступления сборной Франции на , поскольку намерен полностью сосредоточиться на предстоящем турнире.