Жоан Лапорта: «Мы повторим лучшую «Барсу» в истории. Не продали де Йонга за 100 млн евро, чтобы не ослаблять состав»

Жоан Лапорта пообещал, что «Барселона» повторит лучшие результаты в своей истории.

«Те, кто развивали этот сюжет [дело Негрейры], паникуют. Мы повторим лучшую «Барсу» в истории, и молодые люди увидят это.

У нас отличная защита и два прекрасных вратаря, есть , . Еще мы подписали , у нас есть бразильская магия , мы купили Витора Роке. Разве это не усиление состава? Все словно не видят, что мы справляемся все лучше.

Я позволил вам высказаться, теперь моя очередь. Вы могли поделиться мнением. Разве вы не видите, что ситуация в «Барсе» улучшается?

Мы не улучшим спортивные результаты, если не проведем домашнюю работу с точки зрения экономики. В «Барселону» приходят все более и более качественные игроки, во многих случаях они идут на снижение зарплаты.

Мы не продали де Йонга за 100 млн евро, чтобы не ослаблять состав. Думаю, мой посыл очень реалистичен. Вы называете меня триумфалистом. Ваш прогноз – катастрофический, мой – реалистичный. Мы работаем, а вы говорите журналистам все, что хотите», – сказал Лапорта на ассамблее сосьос.

«Социологический мадридизм» – новый термин от Лапорты. Им в «Барселоне» объясняют проблемы клуба

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