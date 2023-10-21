Жоан Лапорта: «Мы повторим лучшую «Барсу» в истории. Не продали де Йонга за 100 млн евро, чтобы не ослаблять состав»
Жоан Лапорта пообещал, что «Барселона» повторит лучшие результаты в своей истории.
«Те, кто развивали этот сюжет [дело Негрейры], паникуют. Мы повторим лучшую «Барсу» в истории, и молодые люди увидят это.
У нас отличная защита и два прекрасных вратаря, есть Ламин Ямаль, Левандовски. Еще мы подписали Жоау Феликса, у нас есть бразильская магия Рафиньи, мы купили Витора Роке. Разве это не усиление состава? Все словно не видят, что мы справляемся все лучше.
Я позволил вам высказаться, теперь моя очередь. Вы могли поделиться мнением. Разве вы не видите, что ситуация в «Барсе» улучшается?
Мы не улучшим спортивные результаты, если не проведем домашнюю работу с точки зрения экономики. В «Барселону» приходят все более и более качественные игроки, во многих случаях они идут на снижение зарплаты.
Мы не продали де Йонга за 100 млн евро, чтобы не ослаблять состав. Думаю, мой посыл очень реалистичен. Вы называете меня триумфалистом. Ваш прогноз – катастрофический, мой – реалистичный. Мы работаем, а вы говорите журналистам все, что хотите», – сказал Лапорта на ассамблее сосьос.
«Социологический мадридизм» – новый термин от Лапорты. Им в «Барселоне» объясняют проблемы клуба
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Какой же наглый балабол и популист Лапорта
За 100 млн он бы сам его отвёз бы в другую страну на спине
🤣
Продать вы его пытались безудержно всем, кому не лень и кто мог заплатить бабло)))
Балабол🥴
С этой Барсой запутаешься в терминологии.
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Фанат «Барсы» – де Йонгу: «Снизь зарплату, сука»
Фанат «Барселоны» в резкой форме попросил Френки де Йонга снизить зарплату.
Случилось это около базы каталонского клуба. Де Йонг проезжал на автомобиле, а фанат несколько раз прокричал ему: «Снизь зарплату, сука».
Напомним, «Барса» хочет либо продать де Йонга, либо готова оставить, но при условии снижения зарплаты.
Френки же намерен остаться и не собирается идти на сокращение зарплаты.
)))))))))))