Жоан Лапорта: «Мы повторим лучшую «Барсу» в истории. Не продали де Йонга за 100 млн евро, чтобы не ослаблять состав»

Теги Барселона Ла Лига Жоан Лапорта Роберт Левандовски Френки де Йонг Рафинья Диас Жоау Феликс деньги Витор Роке Ламин Ямаль Футбол

Жоан Лапорта пообещал, что «Барселона» повторит лучшие результаты в своей истории.

«Те, кто развивали этот сюжет [дело Негрейры], паникуют. Мы повторим лучшую «Барсу» в истории, и молодые люди увидят это.

У нас отличная защита и два прекрасных вратаря, есть Ламин Ямаль, Левандовски. Еще мы подписали Жоау Феликса, у нас есть бразильская магия Рафиньи, мы купили Витора Роке. Разве это не усиление состава? Все словно не видят, что мы справляемся все лучше.

Я позволил вам высказаться, теперь моя очередь. Вы могли поделиться мнением. Разве вы не видите, что ситуация в «Барсе» улучшается?

Мы не улучшим спортивные результаты, если не проведем домашнюю работу с точки зрения экономики. В «Барселону» приходят все более и более качественные игроки, во многих случаях они идут на снижение зарплаты.

Мы не продали де Йонга за 100 млн евро, чтобы не ослаблять состав. Думаю, мой посыл очень реалистичен. Вы называете меня триумфалистом. Ваш прогноз – катастрофический, мой – реалистичный. Мы работаем, а вы говорите журналистам все, что хотите», – сказал Лапорта на ассамблее сосьос.

«Социологический мадридизм» – новый термин от Лапорты. Им в «Барселоне» объясняют проблемы клуба

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23 комментария

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King_X
Не продали потому что он сам отказался уходить))
Какой же наглый балабол и популист Лапорта
За 100 млн он бы сам его отвёз бы в другую страну на спине
+31
-6
+25
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Усы Годзиллы
Именно поэтому, они сейчас слили в сеть конракт Де Йонга?

🤣
+15
-2
+13
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Vićtor Diaź
Вы не продали Де Йонга, потому что он сам уходить не захотел вообще-то 😂 Чтобы не терять деньги
Продать вы его пытались безудержно всем, кому не лень и кто мог заплатить бабло)))
Балабол🥴
+13
-2
+11
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Заборостроитель
Эвребе был уникальным😀
+3
-1
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Роман
Ответ JENNINGS
При всём уважении, той «Барселоны», что была в 2009-2012 гг, мы вряд ли увидим с вами ещё раз на нашем веку Что-то близкое - может быть, но для этого нужна сумма миллионы тонн факторов Пока по игре команда Хави и близко не команда Пепа
Барса это в прошлом. Их фанатам пора привыкать к новой реальности.
+2
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Роман
Сколько выкриков от Барселоны. Покажите это делом. А у вас только слова, а на деле вы дважды в Лиге Европы играли.
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How Hugging
Нужно проверить его на вещества. Там явно сироп детский. И жидкость от тестеронового партнера. И другие запретные вещества с губ путлерес
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Иван Иванов
По поводу де йонга он конечно выдал )))
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Роман
Одного понять не могу, социологический мадритизм помог подписать контракт? Или это функция рычагов была.
С этой Барсой запутаешься в терминологии.
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Wiley Fox
Правнук Остапа Бендера

Уже межгалактические корабли потянулись вереницей в Каталонию
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Сикарио
Ответ Vićtor Diaź
Вы не продали Де Йонга, потому что он сам уходить не захотел вообще-то 😂 Чтобы не терять деньги Продать вы его пытались безудержно всем, кому не лень и кто мог заплатить бабло))) Балабол🥴
10 августа 2022, 19:55
Фанат «Барсы» – де Йонгу: «Снизь зарплату, сука»

Фанат «Барселоны» в резкой форме попросил Френки де Йонга снизить зарплату.

Случилось это около базы каталонского клуба. Де Йонг проезжал на автомобиле, а фанат несколько раз прокричал ему: «Снизь зарплату, сука».

Напомним, «Барса» хочет либо продать де Йонга, либо готова оставить, но при условии снижения зарплаты.

Френки же намерен остаться и не собирается идти на сокращение зарплаты.
)))))))))))
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How Hugging
Ответ Алксандр Гадюшкин
А кто-то претендовал на Де-Йонга за 100 лямов и зарплатой 600 к в неделю?
Конечно Тен Хаг. Он спиннера за 100 купил и хойлуна
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