Лапорта о деле Негрейры: «История «Барсы» не запачкана. Сколько бы вы ни клеветали, вы ничего не найдете»

Теги Барселона Ла Лига судьи Жоан Лапорта Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Жоан Лапорта считает, что дело Негрейры не запачкало историю «Барселоны».

Ранее глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело Негрейры, посчитал преступлением выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001-го по 2018-й. Каталонский клуб обвинили во взяточничестве. Также во взяточничестве обвинены сам Хосе Мария Энрикес Негрейра, его сын, а также бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель. Решение по делу примут 9 присяжных.

Однако позже действующего президента «Барселоны» Жоана Лапорту также обвинили во взяточничестве по делу Негрейры с 2008 по 2010 год, поскольку срок давности для него не истек.

«История «Барселоны» не запачкана. Я имею в виду самое жестокое нападение, дело Негрейры.

Эту кампанию по дискредитации клуба мы не можем допустить. Мы находимся в боевой готовности, в состоянии постоянной боевой готовности.

Сколько бы вы ни клеветали и ни искали, вы ничего не найдете, потому что мы не сделали ничего такого, в чем вы нас обвиняете. Мы говорим об этом ясно и прозрачно.

Некоторые услуги были оплачены переводами, которые потом прошли аудит и были отражены в документах. В ходе судебного разбирательства мы подкрепляем нашу версию доказательствами.

Они думают, что эти деньги ушли на оплату судей и получение выгоды из этого, но не доказывают это, а мы предоставили более 600 отчетов и видео. Они не могут это доказать, потому что ничего нет», – сказал президент «Барселоны» на ассамблее сосьос.

«Социологический мадридизм» – новый термин от Лапорты. Им в «Барселоне» объясняют проблемы клуба

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17 комментариев

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Рахил Тагиев
на воре шапка горит
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Seventh
Лапорте нужно податься чиновником в Россию, не затеряется
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АланСмити
Так уже нашли. Чего деньги 10 лет переводили?
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Wiley Fox
На башке кипа горит, а он говорит, что не нашли
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Ебздрогыч
Не, ну получить налоговый вычет со взятки - это уровень!
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Гамарджоба Генацвале
Странно, почему 40 из 42 клубов Ла Лиги и Сегунды осудили платежи Негрейре, кроме Реала и Барсы. Почему подобный скандал не возник в условной "Осасуне", а в кристально чистой Барселоне.
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Баха Аккаев
Лапорты и мы уверенны но Перес и Тебас так сильно не хотят этого
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Arthas M
Если бы Лапорта беспокоила репутация клуба,он бы давно эти отчёты выложил бы в открытый доступ,объяснил бы почему выплаты прекратились после того как Негрейро ушел на пенсию
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ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
Чеки о банковских переводах тоже кливита?
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Баха Аккаев
Ответ Maturmalai
Лапорта, сколько ни говори "туррон" - слаще не станет. Замазали великий клуб с великими традициями по самое немогу. Вредители.
Как будто ты все чётко знаешь
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Баха Аккаев
Ответ Maturmalai
Тут как раз не о том, что я знаю. А о том, чего не знаю. Я не знаю, за что клуб может заплатить судье 7.7 млн евро, кроме как в качестве взятки.
НоЛапорта знаеть если не знаешь лучше не чего не говори
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