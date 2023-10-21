Лапорта о деле Негрейры: «История «Барсы» не запачкана. Сколько бы вы ни клеветали, вы ничего не найдете»

Жоан Лапорта считает, что дело Негрейры не запачкало историю «Барселоны».

Ранее глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело Негрейры, посчитал преступлением выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001-го по 2018-й. Каталонский клуб обвинили во взяточничестве. Также во взяточничестве обвинены сам , его сын, а также бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель. Решение по делу примут 9 присяжных.

Однако позже действующего президента «Барселоны» также обвинили во взяточничестве по делу Негрейры с 2008 по 2010 год, поскольку срок давности для него не истек.

«История «Барселоны» не запачкана. Я имею в виду самое жестокое нападение, дело Негрейры.

Эту кампанию по дискредитации клуба мы не можем допустить. Мы находимся в боевой готовности, в состоянии постоянной боевой готовности.

Сколько бы вы ни клеветали и ни искали, вы ничего не найдете, потому что мы не сделали ничего такого, в чем вы нас обвиняете. Мы говорим об этом ясно и прозрачно.

Некоторые услуги были оплачены переводами, которые потом прошли аудит и были отражены в документах. В ходе судебного разбирательства мы подкрепляем нашу версию доказательствами.

Они думают, что эти деньги ушли на оплату судей и получение выгоды из этого, но не доказывают это, а мы предоставили более 600 отчетов и видео. Они не могут это доказать, потому что ничего нет», – сказал президент «Барселоны» на ассамблее сосьос.

«Социологический мадридизм» – новый термин от Лапорты. Им в «Барселоне» объясняют проблемы клуба

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