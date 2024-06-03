Депай покидает «Атлетико»: «Все могло сложиться иначе. Возможно, лучше обсудить это потом»

Теги Атлетико Ла Лига Мемфис Депай Футбол

Мемфис Депай дал понять, что покидает «Атлетико» как свободный агент.

«Нелегко объяснить, что я ощущаю, когда пишу это сообщение, потому что я чувствую, что все могло сложиться по-другому. Возможно, лучше оставить этот разговор на другой раз...

Хочу поблагодарить «Атлетико», моих одноклубников, тренерский штаб и фанатов за энергию и поддержку, которые я получал, будучи игроком клуба. Хорошие воспоминания останутся у меня в сердце», – написал нападающий.

Депай присоединился к мадридской команде в сезоне-2022/23 и за это время забил 9 голов в 31 матче в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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Когда то перед трансфером в МЮ подавал большие надежды
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