Радмановач извинился за показ среднего пальца: «Это шутка с Эраковичем. «Зенит» – самый большой и сильный клуб в России»
Никола Радмановач извинился за демонстрацию среднего пальца в адрес «Зенита».
Сербский защитник «Балтики» продемонстрировал неприличный жест после поражения от «Зенита» (1:2).
В то время, когда футболисты петербуржцев праздновали победу в Фонбет Кубке России, игрок «Балтики» показывал средний палец. Он несколько раз поднимал и опускал руку, сидя на газоне.
«Хочу сказать несколько слов о видео, которое появилось. Для начала я хочу извиниться, если кто‑то подумал что‑то плохое. Я понимаю.
Но это просто шутка между мной и Страхиней Эраковичем, который играет в «Зените».
Мы очень хорошие друзья, так что ни о чем плохом я не думал и ничего [плохого] не хотел показать. Повторяюсь: это была шутка между нами.
Поздравляю «Зенит» с победой. Они показали, что [являются] самым большим и самым сильным клубом в России, выиграли три трофея.
Поздравляю и прошу прощения, если кого‑то обидел», – сказал Никола Радмановач.
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