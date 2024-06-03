Радмановач извинился за показ среднего пальца: «Это шутка с Эраковичем. «Зенит» – самый большой и сильный клуб в России»

Теги Зенит ФОНБЕТ Кубок России Балтика Матч ТВ Страхиня Эракович Никола Радмановач Футбол

Никола Радмановач извинился за демонстрацию среднего пальца в адрес «Зенита».

Сербский защитник «Балтики» продемонстрировал неприличный жест после поражения от «Зенита» (1:2).

В то время, когда футболисты петербуржцев праздновали победу в Фонбет Кубке России, игрок «Балтики» показывал средний палец. Он несколько раз поднимал и опускал руку, сидя на газоне.

«Хочу сказать несколько слов о видео, которое появилось. Для начала я хочу извиниться, если кто‑то подумал что‑то плохое. Я понимаю.

Но это просто шутка между мной и Страхиней Эраковичем, который играет в «Зените».

Мы очень хорошие друзья, так что ни о чем плохом я не думал и ничего [плохого] не хотел показать. Повторяюсь: это была шутка между нами.

Поздравляю «Зенит» с победой. Они показали, что [являются] самым большим и самым сильным клубом в России, выиграли три трофея.

Поздравляю и прошу прощения, если кого‑то обидел», – сказал Никола Радмановач.

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18 комментариев
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Щас накинутся на чувака... Как по мне, раз извинился и объяснил, что это их подколки с Эраковичем, с которым они дружат, то инцидент исчерпан. Но не исключаю, что могут и дискву впаять за неприличный жест. Все-таки, прецеденты уже были.
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Ответ Циник Петербургский
Щас накинутся на чувака... Как по мне, раз извинился и объяснил, что это их подколки с Эраковичем, с которым они дружат, то инцидент исчерпан. Но не исключаю, что могут и дискву впаять за неприличный жест. Все-таки, прецеденты уже были.
Если Эракович не даст заднюю при этом, ведь это только пока слова агента(но и без него понятно, что многие леги между собой общаются, может и дружат по национальному принципу - так проще адаптироваться, но неясно, как именно у этих двоих),хотя есть вариант, что того блюстители этики не захотят слушать.
При этом мы плюемся в адрес АПЛ, дисквалифицировавшей Кавани за пост с негрито. У самих такие же маразматики сидят в комитетах, раз на Безрукова накинулись
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Ответ football.in.kg
Нашел отмазку, сославшись на соотечественника с фамилией "...вич". 😄
Это он Игнашевичу показывал.
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Эракович: Да не знаю я его.
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Ответ Циник Петербургский
Щас накинутся на чувака... Как по мне, раз извинился и объяснил, что это их подколки с Эраковичем, с которым они дружат, то инцидент исчерпан. Но не исключаю, что могут и дискву впаять за неприличный жест. Все-таки, прецеденты уже были.
На редкость много адекватности из Питера сегодня)
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Ответ Log in
Если Эракович не даст заднюю при этом, ведь это только пока слова агента(но и без него понятно, что многие леги между собой общаются, может и дружат по национальному принципу - так проще адаптироваться, но неясно, как именно у этих двоих),хотя есть вариант, что того блюстители этики не захотят слушать. При этом мы плюемся в адрес АПЛ, дисквалифицировавшей Кавани за пост с негрито. У самих такие же маразматики сидят в комитетах, раз на Безрукова накинулись
А мМедведев,он что нормальный?Если бы он не был газом пропитан, тоже дисквалификацию получил бы
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Ответ Стас Вор
Если у кого-то заметно встает при упоминании Зенита, то можно ли это считать неприличным жестом?
Не надо на набережной демонстрировать, тут и другие люди гуляют
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Ответ Отличник Ослов
Хорошо , что скоро праздник настоящего футбола !!!! И мы не будем видеть илюхиных, ротенбергов и медведевых .
Мы будем только читать их комментарии что 1) если бы мы участвовали, то по игре были бы минимум в финале 2) если бы мы организовывали, то это был бы совершенно иной уровень, в лучшую сторону 3) наши игры собирают миллиардную телеаудиторию просмотров, и колоссальные рейтинги, не то что этот чемпионат без нас
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