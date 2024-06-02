«Ман Сити» и «МЮ» допустят к еврокубкам вместе с «Жироной» и «Ниццей», несмотря на общих владельцев. УЕФА предупредит клубы, что в будущем послаблений будет меньше

«МЮ» и «Ман Сити» допустят в еврокубки вместе с другими клубами их владельцев.

Как сообщает The Times, оба манчестерских клуба получат разрешение от УЕФА участвовать в одних и тех же европейских турнирах в предстоящем сезоне вместе с клубами, которые в той или иной степени принадлежат их владельцам.

« » и «Ницца» квалифицировались в . Компания Джима Рэтклиффа Ineos владеет 27,7% акций английского клуба, а в 2019 году компания завершила поглощение «Ниццы». В то же время «Манчестер » будет участвовать в Лиге чемпионов вместе с «Жироной» – оба клуба принадлежат City Football Group (CFG).

В понедельник Совет по контролю за клубными финансами УЕФА (CFCB) должен вынести решение по вопросам владения несколькими клубами. Предполагается, что CFCB готов дать разрешение манчестерским командам играть вместе с «Ниццей» и «Жироной» при соблюдении определенных условий. Клубам сообщат, что сезон-2024/25 будет переходным, и в будущем не будет предоставлено столько послаблений.

По наиболее вероятному сценарию, « » и « » будут управляться через «слепой траст» (траст, в котором бенефициары не имеют права вмешиваться в управление активами – Спортс) комиссией, одобренной УЕФА. Эта модель была использована в завершившемся сезоне по отношению к «Милану», «Тулузу» и их американскому инвестору Red Bird Capital.

Критерии комиссии охватывают клубы, входящие в одну группу владельцев, которые «в течение сезона перевели, постоянно или временно, трех или более игроков в другой клуб, прямо или косвенно, через связанные стороны».

Документ УЕФА о владении несколькими клубами гласит, что слепой траст будет «временной альтернативой... предоставляемой в порядке исключения на период проведения соревнований для турниров УЕФА-2024/25». В документе также говорится о том, что правило УЕФА о владении несколькими клубами может быть изменено в будущих сезонах.