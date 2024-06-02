«Ман Сити» и «МЮ» допустят к еврокубкам вместе с «Жироной» и «Ниццей», несмотря на общих владельцев. УЕФА предупредит клубы, что в будущем послаблений будет меньше

Теги Ницца Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА УЕФА Жирона Джим Рэтклифф City Football Group Футбол

«МЮ» и «Ман Сити» допустят в еврокубки вместе с другими клубами их владельцев.

Как сообщает The Times, оба манчестерских клуба получат разрешение от УЕФА участвовать в одних и тех же европейских турнирах  в предстоящем сезоне вместе с клубами, которые в той или иной степени принадлежат их владельцам.

«Манчестер Юнайтед» и «Ницца» квалифицировались в Лигу Европы. Компания Джима Рэтклиффа Ineos владеет 27,7% акций английского клуба, а в 2019 году компания завершила поглощение «Ниццы». В то же время «Манчестер Сити» будет участвовать в Лиге чемпионов вместе с «Жироной» – оба клуба принадлежат City Football Group (CFG).

В понедельник Совет по контролю за клубными финансами УЕФА (CFCB) должен вынести решение по вопросам владения несколькими клубами. Предполагается, что CFCB готов дать разрешение манчестерским командам играть вместе с «Ниццей» и «Жироной» при соблюдении определенных условий. Клубам сообщат, что сезон-2024/25 будет переходным, и в будущем не будет предоставлено столько послаблений.

По наиболее вероятному сценарию, «Жирона» и «Ницца» будут управляться через «слепой траст» (траст, в котором бенефициары не имеют права вмешиваться в управление активами – Спортс) комиссией, одобренной УЕФА. Эта модель была использована в завершившемся сезоне по отношению к «Милану», «Тулузу» и их американскому инвестору Red Bird Capital.

Критерии комиссии охватывают клубы, входящие в одну группу владельцев, которые «в течение сезона перевели, постоянно или временно, трех или более игроков в другой клуб, прямо или косвенно, через связанные стороны».

Документ УЕФА о владении несколькими клубами гласит, что слепой траст будет «временной альтернативой... предоставляемой в порядке исключения на период проведения соревнований  для турниров УЕФА-2024/25». В документе также говорится о том, что правило УЕФА о владении несколькими клубами может быть изменено в будущих сезонах.

15 комментариев
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"УЕФА предупредит клубы, что в будущем послаблений будет меньше"

Какая смешная шутка
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Как же вовремя Сити ловит эти "переходные" фазы)
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Здесь должна быть шутка про Лудогорец и Викторию Гимараеш
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Вас посетила уефа, сегодня без штрафа, впредь будьте аккуратнее
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УЕФА - мафия!
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Ответ PatrickShapka2
Если Тен Хаг займёт 4 место ещё и в группе ЛЕ, то боюсь представить, какая новая кличка появится у него на спортс ру.
4 Хаг в ЛЧ + 4 Хаг в ЛЕ = 8 Хаг
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Ответ Bogdan
Как же вовремя Сити ловит эти "переходные" фазы)
Пытаясь впоследствии закрыть их для других
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УЕФА делает исключение ФФП в Манчестере
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не стоит прогибаться под изменчивый мир
пусть лучше он прогнётся под нас...(с)
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Сейчас можно, но потом гайки подкрутят, и можно будет, но по-другому. А вот если через несколько лет Борнмут и Лорьян выйдут в ЛК, то их мы дисквалифицируем навсегда.
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Ответ Andartan
"УЕФА предупредит клубы, что в будущем послаблений будет меньше" Какая смешная шутка
Там не уточнили, послаблений для Лудогорца и Эвертона
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Ответ Айвaр Абдулин
Здесь должна быть шутка про Лудогорец и Викторию Гимараеш
скорее, про Эвертон
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