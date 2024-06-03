«Реал» выплатит «Боруссии» 4,5 млн евро за победу Беллингема в ЛЧ. Около 5 млн уже перевели за чемпионство

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА деньги Джуд Беллингем Футбол

Победа Джуда Беллингема в Лиге чемпионов принесет «Боруссии» несколько миллионов.

По данным Bild, «Реал», обыграв дортмундцев в финале турнира, теперь должен выплатить им 4,5 млн евро. Такой пункт предусмотрен в договоре о трансфере английского полузащитника.

Ранее «Боруссия» уже получила около 5 млн евро за победу Беллингема в чемпионате Испании. Также будут добавлены небольшие бонусы за игровое время.

В общей сложности немецкий клуб получит от «Реала» по итогам этого сезона чуть больше 10 млн евро.

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11 комментариев
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Если выиграет Евро, получит ЗМ. Там еще бонусы есть😃 так Боруссия до 200 млн добьет трансфер) шутка разумеется, подчеркиваю, а то сейчас придут душнилы и по пунктам контракта пояснят, что максимум это 153.382.876 евро
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Мы гордимся Джудом.
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Ответ shellnikolai
в лч посредственная статистика
Сейчас бы полузащитника оценивать по статистике. Да и 4+5 не так уж и плохо. Просто Джуд стал заложником своего феноменального дебюта и большого количества голов. И все оценивают его игру исключительно по результативным действиям, не обращая внимание на его прессинг, дриблинг, продвижение мяча в атакующую треть поля. С этим у него все в полном порядке, но если не забил - значит провалил матч.
+3
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Ну хоть что-то!
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Пустячок, а приятно)
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Ответ Михо
Если выиграет Евро, получит ЗМ. Там еще бонусы есть😃 так Боруссия до 200 млн добьет трансфер) шутка разумеется, подчеркиваю, а то сейчас придут душнилы и по пунктам контракта пояснят, что максимум это 153.382.876 евро
Ну и зачем им этот Рейн Металл ?
+1
-1
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