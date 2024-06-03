«Реал» выплатит «Боруссии» 4,5 млн евро за победу Беллингема в ЛЧ. Около 5 млн уже перевели за чемпионство

Победа Джуда Беллингема в Лиге чемпионов принесет «Боруссии» несколько миллионов.

По данным Bild, « », обыграв дортмундцев в финале турнира, теперь должен выплатить им 4,5 млн евро. Такой пункт предусмотрен в договоре о трансфере английского полузащитника.

Ранее « » уже получила около 5 млн евро за победу в чемпионате . Также будут добавлены небольшие бонусы за игровое время.

В общей сложности немецкий клуб получит от «Реала» по итогам этого сезона чуть больше 10 млн евро.