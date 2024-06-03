«Реал» выплатит «Боруссии» 4,5 млн евро за победу Беллингема в ЛЧ. Около 5 млн уже перевели за чемпионство
Победа Джуда Беллингема в Лиге чемпионов принесет «Боруссии» несколько миллионов.
По данным Bild, «Реал», обыграв дортмундцев в финале турнира, теперь должен выплатить им 4,5 млн евро. Такой пункт предусмотрен в договоре о трансфере английского полузащитника.
Ранее «Боруссия» уже получила около 5 млн евро за победу Беллингема в чемпионате Испании. Также будут добавлены небольшие бонусы за игровое время.
В общей сложности немецкий клуб получит от «Реала» по итогам этого сезона чуть больше 10 млн евро.