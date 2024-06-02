Клубы LEON Второй лиги А проводят матчи очередного тура .

«Химик» сыграет с курским «Авангардом», «Текстильщик» – с «Волгой» из Ульяновска, «Ротор» примет «Новосибирск».

LEON



Дивизион А

3 июня

Группа «Золото»

3-й тур

«Челябинск» – «Муром» – 16:30

«Краснодар-2» – «Уфа» – 17:00

«Чайка» – «Родина-2» – 18:00

«Металлург» Липецк – «Велес» – 19:00

«Ротор» – «Новосибирск» – 19:00

2 июня

Группа «Серебро»

4-й тур

«Иртыш» Омск – «Калуга» – 09:00

«Торпедо» Миасс – «Динамо» Брянск – 15:00

«Текстильщик» – «Волга» Ульяновск – 16:00

«Машук-КМВ» – «Спартак» Кострома – 16:00

«Химик» – «Авангард» Курск – 17:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы Второй лиги А

Календарь Второй лиги А