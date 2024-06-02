LEON Вторая лига А. «Иртыш» против «Калуги», «Текстильщик» – «Волга» Ульяновск
Клубы LEON Второй лиги А проводят матчи очередного тура .
«Химик» сыграет с курским «Авангардом», «Текстильщик» – с «Волгой» из Ульяновска, «Ротор» примет «Новосибирск».
LEON Вторая лига
Дивизион А
3 июня
Группа «Золото»
3-й тур
«Челябинск» – «Муром» – 16:30
«Краснодар-2» – «Уфа» – 17:00
«Чайка» – «Родина-2» – 18:00
«Металлург» Липецк – «Велес» – 19:00
«Ротор» – «Новосибирск» – 19:00
2 июня
Группа «Серебро»
4-й тур
«Иртыш» Омск – «Калуга» – 09:00
«Торпедо» Миасс – «Динамо» Брянск – 15:00
«Текстильщик» – «Волга» Ульяновск – 16:00
«Машук-КМВ» – «Спартак» Кострома – 16:00
«Химик» – «Авангард» Курск – 17:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.