«Оренбург» автоматически продлил Деограсию, выкупил Томпсона и расстался с Гойковичем

«Оренбург» продолжит сотрудничество с Давидом Деограсией.

Как говорится в сообщении клуба, контракт главного тренера был автоматически продлен «после завершения сезона и выполнения задачи».

Помимо этого, «Оренбург» воспользовался опцией приоритетного права выкупа полузащитника Хорди Томпсона, который в прошедшем сезоне присоединился к клубу на правах аренды из чилийского «Коло-Коло».

Также стало известно об уходе защитника Ренато Гойковича, сыгравшего за клуб 99 матчей. Его контракт с « » не будет продлен.

По итогам прошедшего сезона команда под руководством Давида Деограсии заняла 12-е место в турнирной таблице и продолжит выступать в Мир РПЛ в следующем сезоне.