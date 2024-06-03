«Оренбург» автоматически продлил Деограсию, выкупил Томпсона и расстался с Гойковичем

Теги премьер-лига Россия высшая лига Чили трансферы Оренбург Коло-Коло Ренато Гойкович Давид Деограсия Хорди Томпсон Футбол

«Оренбург» продолжит сотрудничество с Давидом Деограсией.

Как говорится в сообщении клуба, контракт главного тренера был автоматически продлен «после завершения сезона и выполнения задачи».

Помимо этого, «Оренбург» воспользовался опцией приоритетного права выкупа полузащитника Хорди Томпсона, который в прошедшем сезоне присоединился к клубу на правах аренды из чилийского «Коло-Коло».

Также стало известно об уходе защитника Ренато Гойковича, сыгравшего за клуб 99 матчей. Его контракт с «Оренбургом» не будет продлен.

По итогам прошедшего сезона команда под руководством Давида Деограсии заняла 12-е место в турнирной таблице и продолжит выступать в Мир РПЛ в следующем сезоне.

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2 комментария
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вот это автоматизация у них
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Оренбург рвется в ФНЛ, чудом вылета избежали, так теперь опять делают попытку прорваться в ФНЛ, детский тренер им в помощь.
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