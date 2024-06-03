Экс-форвард «Зенита» Николаев: «Как сезон закончился невнятной победой, так и Кубок России достался невнятно. Дурацкий сезон должен был именно так закончиться»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика Андрей Николаев Футбол

Андрей Николаев назвал невнятной победу «Зенита» в Кубке России.

Петербургский клуб обыграл «Балтику» (2:1) в финальном матче.

«Как весь сезон закончился невнятной победой «Зенита», так и кубок достался ему абсолютно невнятно.

Но «Боруссия» тоже была как минимум в первом тайме была на две головы сильнее «Реала». Но «Реал» забил два гола и победил. Тут примерно то же самое.

У «Балтики» есть пара человек, которые могли повлиять на исход, но у них в этом матче не получилось.

А в «Зените» каждый может повлиять на исход. И я думаю, все по делу.

Такой дурацкий сезон должен был именно так закончиться», – сказал бывший нападающий «Зенита» Андрей Николаев.

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Невнятным был футболист по фамилии Николаев. А игра вчера была интересная, за что спасибо и Балтике, и победа отличная.
+5
0
+5
Еще одно "всплыло", "невнятное".
+3
0
+3
Кто у них берёт интервью??
+2
0
+2
Это всё было невнятным вчера. Завтра это уже великий сезон, абсолютная победа, все трофеи в одной корзинке
0
0
0
Ничего страшного, зато осенью Зенит в лиге чемпионов возьмёт реванш у Брюгге
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий