Экс-форвард «Зенита» Николаев: «Как сезон закончился невнятной победой, так и Кубок России достался невнятно. Дурацкий сезон должен был именно так закончиться»

Андрей Николаев назвал невнятной победу «Зенита» в Кубке России.

Петербургский клуб обыграл «Балтику» (2:1) в финальном матче.

«Как весь сезон закончился невнятной победой «Зенита», так и кубок достался ему абсолютно невнятно.

Но «Боруссия» тоже была как минимум в первом тайме была на две головы сильнее «Реала». Но «Реал» забил два гола и победил. Тут примерно то же самое.

У «Балтики» есть пара человек, которые могли повлиять на исход, но у них в этом матче не получилось.

А в « » каждый может повлиять на исход. И я думаю, все по делу.

Такой дурацкий сезон должен был именно так закончиться», – сказал бывший нападающий «Зенита» .