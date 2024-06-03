Экс-форвард «Зенита» Николаев: «Как сезон закончился невнятной победой, так и Кубок России достался невнятно. Дурацкий сезон должен был именно так закончиться»
Андрей Николаев назвал невнятной победу «Зенита» в Кубке России.
Петербургский клуб обыграл «Балтику» (2:1) в финальном матче.
«Как весь сезон закончился невнятной победой «Зенита», так и кубок достался ему абсолютно невнятно.
Но «Боруссия» тоже была как минимум в первом тайме была на две головы сильнее «Реала». Но «Реал» забил два гола и победил. Тут примерно то же самое.
У «Балтики» есть пара человек, которые могли повлиять на исход, но у них в этом матче не получилось.
А в «Зените» каждый может повлиять на исход. И я думаю, все по делу.
Такой дурацкий сезон должен был именно так закончиться», – сказал бывший нападающий «Зенита» Андрей Николаев.