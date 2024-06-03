Хавбека «Тоттенхэма» Биссума ограбили в Каннах. У него отняли часы за 300 000 евро

Хавбека «Тоттенхэма» Ива Биссума ограбили в Каннах.

27-летний полузащитник сборной подвергся нападению на Лазурном Берегу в ночь с субботы на воскресенье.

По данным Nice-Matin, на напали двое мужчин в капюшонах, когда он находился возле отеля Majestic Barrière.

Грабители отобрали у футболиста часы, стоимость которых оценивается в 300 000 евро.

Ив и его спутница, которая находилась рядом в момент нападения, подали заявление в полицию.