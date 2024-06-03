Хавбека «Тоттенхэма» Биссума ограбили в Каннах. У него отняли часы за 300 000 евро

Теги премьер-лига Англия происшествия Тоттенхэм Сборная Мали по футболу Ив Биссума Футбол

Хавбека «Тоттенхэма» Ива Биссума ограбили в Каннах.

27-летний полузащитник сборной Мали подвергся нападению на Лазурном Берегу в ночь с субботы на воскресенье.

По данным Nice-Matin, на Биссума напали двое мужчин в капюшонах, когда он находился возле отеля Majestic Barrière.

Грабители отобрали у футболиста часы, стоимость которых оценивается в 300 000 евро.

Ив и его спутница, которая находилась рядом в момент нападения, подали заявление в полицию.

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10 комментариев
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Даже чернявым миллионерам небезопасно в райском саду, от братишек френдли фаер прилететь может.
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Зачем такие часы покупать?) Как же разводят гоев на деньги, капитализм)
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Это Европа, детка! Ходи и оглядывайся.
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там сейчас ввп стран северной африки увеличиться в три раза за время олимпиады
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Ответ AryanPamir
Зачем такие часы покупать?) Как же разводят гоев на деньги, капитализм)
потому-что можешь)
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Ответ Breadslicer88
там сейчас ввп стран северной африки увеличиться в три раза за время олимпиады
Северная Африка, один из богатейших регионов Африки.
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Космическая стоимость часов. Но чернявым цацки и понты всегда были важны
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Ответ Айрат Ситдиков
потому-что можешь)
Ну да, тупиковая ветвь развития)
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Ответ Super Bock
Даже чернявым миллионерам небезопасно в райском саду, от братишек френдли фаер прилететь может.
Не каждый африканец из Мали братишка для арабов.
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