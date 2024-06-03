Каррагер об уходе Клоппа: «Не думаю, что у «Ливерпуля» будет кризис, как у «МЮ» или «Арсенала». Фергюсон и Венгер – тренеры старой школы, которые управляли всем, но их время прошло»

Джейми Каррагер считает, что смена тренера не приведет к спаду «Ливерпуля».

Юрген Клопп, возглавлявший «Ливерпуль» с 2015 года, покинул клуб по окончании сезона-2023/24. Новым главным тренером мерсисайдцев станет Арне Слот.

« » после ухода опустился с первого места на седьмое. «Ливерпуль» только что финишировал третьим, и я не думаю, что мы опустимся на 10-е место. Я жду, что мы останемся конкурентоспособными, если проведем хорошую трансферную кампанию летом. У нас есть люди за кулисами.

Не думаю, что в «Манчестер Юнайтед» была такая структура, когда ушел Фергюсон. То же самое было и с [в « »]. Это тренеры старой школы, которые управляли всем, но эти времена прошли. И причина этого в том, что когда такая фигура уходит, приходится практически начинать все сначала. Не думаю, что кто-либо из тренеров этого хочет. Думаю, тот факт, что будет главным тренером, а не менеджером, говорит сам за себя.

Не думаю, что «Ливерпуль» столкнется с кризисом, как «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Возможно, будет спад, ведь Юрген Клопп – великий тренер. Но я по-прежнему ожидаю, что «Ливерпуль» поборется за все титулы, включая Лигу чемпионов», – сказал бывший игрок «Ливерпуля».