Каррагер об уходе Клоппа: «Не думаю, что у «Ливерпуля» будет кризис, как у «МЮ» или «Арсенала». Фергюсон и Венгер – тренеры старой школы, которые управляли всем, но их время прошло»
Джейми Каррагер считает, что смена тренера не приведет к спаду «Ливерпуля».
Юрген Клопп, возглавлявший «Ливерпуль» с 2015 года, покинул клуб по окончании сезона-2023/24. Новым главным тренером мерсисайдцев станет Арне Слот.
«Манчестер Юнайтед» после ухода Алекса Фергюсона опустился с первого места на седьмое. «Ливерпуль» только что финишировал третьим, и я не думаю, что мы опустимся на 10-е место. Я жду, что мы останемся конкурентоспособными, если проведем хорошую трансферную кампанию летом. У нас есть люди за кулисами.
Не думаю, что в «Манчестер Юнайтед» была такая структура, когда ушел Фергюсон. То же самое было и с Венгером [в «Арсенале»]. Это тренеры старой школы, которые управляли всем, но эти времена прошли. И причина этого в том, что когда такая фигура уходит, приходится практически начинать все сначала. Не думаю, что кто-либо из тренеров этого хочет. Думаю, тот факт, что Арне Слот будет главным тренером, а не менеджером, говорит сам за себя.
Не думаю, что «Ливерпуль» столкнется с кризисом, как «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Возможно, будет спад, ведь Юрген Клопп – великий тренер. Но я по-прежнему ожидаю, что «Ливерпуль» поборется за все титулы, включая Лигу чемпионов», – сказал бывший игрок «Ливерпуля».
тут даже Клоппу пришлось бы кучу усилий приложить, чтобы раскрыть весь этот потенциал, а про нового тренера что-то говорить это как гадать на кофейной гуще
может зайдёт, может нет, кто его знает
я лично не вижу смысла, первые полгода-год покажут, кто есть кто
«Это оскорбление. Мы выиграли титул с 11-очковым отрывом. И он мог быть еще больше, если бы не осечка в матче с «Вест Бромвичем». В команде оставались молодые талантливые игроки – Де Хеа, Рафаэл и Фабио да Силвы, Джонс, Смоллинг, Эванс, Уэлбек. Вдобавок были и опытные футболисты, такие как ван Перси, Кэррик, Эвра и Видич», – отметил Фергюсон.
Что в глазах одного на подъеме или на пике, в руках другого может оказаться в середине таблицы, особенно это актуально для команд тренеров-долгожителей.
будет спад или наоборот, потенциал реализуется и будет подъём?