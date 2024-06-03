Каррагер об уходе Клоппа: «Не думаю, что у «Ливерпуля» будет кризис, как у «МЮ» или «Арсенала». Фергюсон и Венгер – тренеры старой школы, которые управляли всем, но их время прошло»

Теги Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон Ливерпуль Джейми Каррагер Арсен Венгер премьер-лига Англия Юрген Клопп Арсенал Арне Слот Футбол

Джейми Каррагер считает, что смена тренера не приведет к спаду «Ливерпуля».

Юрген Клопп, возглавлявший «Ливерпуль» с 2015 года, покинул клуб по окончании сезона-2023/24. Новым главным тренером мерсисайдцев станет Арне Слот.

«Манчестер Юнайтед» после ухода Алекса Фергюсона опустился с первого места на седьмое. «Ливерпуль» только что финишировал третьим, и я не думаю, что мы опустимся на 10-е место. Я жду, что мы останемся конкурентоспособными, если проведем хорошую трансферную кампанию летом. У нас есть люди за кулисами.

Не думаю, что в «Манчестер Юнайтед» была такая структура, когда ушел Фергюсон. То же самое было и с Венгером [в «Арсенале»]. Это тренеры старой школы, которые управляли всем, но эти времена прошли. И причина этого в том, что когда такая фигура уходит, приходится практически начинать все сначала. Не думаю, что кто-либо из тренеров этого хочет. Думаю, тот факт, что Арне Слот будет главным тренером, а не менеджером, говорит сам за себя.

Не думаю, что «Ливерпуль» столкнется с кризисом, как «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Возможно, будет спад, ведь Юрген Клопп – великий тренер. Но я по-прежнему ожидаю, что «Ливерпуль» поборется за все титулы, включая Лигу чемпионов», – сказал бывший игрок «Ливерпуля».

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8 комментариев
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Сам Клопп сказал, что оставляет команду на подъёме, и потенциал этого состава ещё не раскрыт. В МЮ и Арсенале ситуации были совершенно другие. Плюс у Ливерпуля в последние годы был хороший менеджмент, а Эдвардс вроде как хорошо подготовился к уходу Юргена и тщательно продумал переход на обновлённую иерархию в управлении.
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У Ливера не самая сильная обойма, при кадровых потерях "гений Клоппа" выжимал максимум из возможного. Не желаю Ливеру падения, но Слоту будет сложно даже остаться на том же уровне
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Это же английский Черданцев. Если он говорит так, значит все будет наоборот)
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Ливерпуль столкнулся с кризисом и спадом в момент, когда Клопп захотел больше власти и стал ее консолидировать. Из-за этого ушел Эдвардс, а за ним ушли еще рад важных фигур, который помогали кувать первый успех этого Ливерпуля. Теперь Эдвардс возвращается лишь после того, как Клопп обьявил об уходе. Джейми отчасти прав, но вот только Ливерпуль это уже задело.
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Ответ artembabich666
Сам Клопп сказал, что оставляет команду на подъёме, и потенциал этого состава ещё не раскрыт. В МЮ и Арсенале ситуации были совершенно другие. Плюс у Ливерпуля в последние годы был хороший менеджмент, а Эдвардс вроде как хорошо подготовился к уходу Юргена и тщательно продумал переход на обновлённую иерархию в управлении.
так о чём и речь
тут даже Клоппу пришлось бы кучу усилий приложить, чтобы раскрыть весь этот потенциал, а про нового тренера что-то говорить это как гадать на кофейной гуще
может зайдёт, может нет, кто его знает
я лично не вижу смысла, первые полгода-год покажут, кто есть кто
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Ответ artembabich666
Сам Клопп сказал, что оставляет команду на подъёме, и потенциал этого состава ещё не раскрыт. В МЮ и Арсенале ситуации были совершенно другие. Плюс у Ливерпуля в последние годы был хороший менеджмент, а Эдвардс вроде как хорошо подготовился к уходу Юргена и тщательно продумал переход на обновлённую иерархию в управлении.
Фергюсон говорил похожие вещи в 2014 году:
«Это оскорбление. Мы выиграли титул с 11-очковым отрывом. И он мог быть еще больше, если бы не осечка в матче с «Вест Бромвичем». В команде оставались молодые талантливые игроки – Де Хеа, Рафаэл и Фабио да Силвы, Джонс, Смоллинг, Эванс, Уэлбек. Вдобавок были и опытные футболисты, такие как ван Перси, Кэррик, Эвра и Видич», – отметил Фергюсон.

Что в глазах одного на подъеме или на пике, в руках другого может оказаться в середине таблицы, особенно это актуально для команд тренеров-долгожителей.
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Ответ IAteMyKeyboard
Ливерпуль столкнулся с кризисом и спадом в момент, когда Клопп захотел больше власти и стал ее консолидировать. Из-за этого ушел Эдвардс, а за ним ушли еще рад важных фигур, который помогали кувать первый успех этого Ливерпуля. Теперь Эдвардс возвращается лишь после того, как Клопп обьявил об уходе. Джейми отчасти прав, но вот только Ливерпуль это уже задело.
так а по сабжу что?
будет спад или наоборот, потенциал реализуется и будет подъём?
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