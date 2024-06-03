Ансу Фати: «Флик переходит в лучший клуб мира – он добьется успеха. Играть за «Барселону» – моя самая большая мечта»

Теги Барселона Ла Лига Ханс-Дитер Флик Ансу Фати Футбол

Ансу Фати оценил назначение Ханси Флика главным тренером «Барселоны».

– Самым большим изменением в «Барселоне» является появление нового тренера. Что вы знаете о Ханси Флике?

– У меня была возможность встретиться с ним в «Брайтоне». Он приезжал в клуб, я смог встретиться с ним, поприветствовать и пожать ему руку.

Желаю всего наилучшего. Он переходит в лучший клуб мира, и я уверен, что он добьется успеха.

– Какой вклад вы можете внести в «Барселону» под руководством Флика?

– Я молодой игрок, много лет в клубе, и для меня играть за «Барсу» – самая большая мечта.

Каждый раз, когда у меня появляется такая возможность, я стараюсь сделать все возможное. Иногда получается, иногда – нет.

Но я стараюсь, чтобы делать все возможное для команды, клуба и болельщиков, – сказал полузащитник «Барселоны» Ансу Фати, выступавший в «Брайтоне» на правах аренды в прошлом сезоне.

14 комментариев
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Лучший клуб мира был Сити, теперь 2 дня как Реал Мадрид
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Ответ kaka10
Лучший клуб мира был Сити, теперь 2 дня как Реал Мадрид
Барса уже очень давно даже не ТОП3)
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Пусть у Ханси все получится в Барселоне. Любопытное назначение
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готовит почву для возвращения
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Кстати, зачем Флику Коман, если есть плюс-минус такой же Фати.. Авось реабилитрует пацана..
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Молодец постелил соломку ...есть ощущение что Флик сможет его реанимировать
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Барселона уже лет как 5-6 не лучший клуб мира, может и больше
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Ох уж этот лучший клуб в Мире, полностью в долгах, с кучей рычагов, скоро 10 летний юбилей последней победы в ЛЧ праздновать будут. Единственное в чем они лучшие, так это ломать будущее молодым талантам, в погоне за призраком былого величия.
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Пару дней назад другой испанский клуб показал, что он является лучшим в мире...
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Ответ kaka10
Лучший клуб мира был Сити, теперь 2 дня как Реал Мадрид
Акрон негодует!
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Ответ Дима Панов
ага. барселона лучший клуб мира. а ты лучше винисиуса. и земля плоская .xD
Он сам не заявлял себя лучше Вини и тем более лучше игроков золотого поколения. Это барсаглоры сделали за него - у тех семь пятниц на дню.
Парень талантливый(не такой, конечно, что десять голденбоев и десять ЗМ впридачу сразу, как завещали тут некоторые), травмат, прям, как мой любимый в своё время Боян Кркич, но что-то в нём есть.
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