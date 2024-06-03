Ансу Фати: «Флик переходит в лучший клуб мира – он добьется успеха. Играть за «Барселону» – моя самая большая мечта»
Ансу Фати оценил назначение Ханси Флика главным тренером «Барселоны».
– Самым большим изменением в «Барселоне» является появление нового тренера. Что вы знаете о Ханси Флике?
– У меня была возможность встретиться с ним в «Брайтоне». Он приезжал в клуб, я смог встретиться с ним, поприветствовать и пожать ему руку.
Желаю всего наилучшего. Он переходит в лучший клуб мира, и я уверен, что он добьется успеха.
– Какой вклад вы можете внести в «Барселону» под руководством Флика?
– Я молодой игрок, много лет в клубе, и для меня играть за «Барсу» – самая большая мечта.
Каждый раз, когда у меня появляется такая возможность, я стараюсь сделать все возможное. Иногда получается, иногда – нет.
Но я стараюсь, чтобы делать все возможное для команды, клуба и болельщиков, – сказал полузащитник «Барселоны» Ансу Фати, выступавший в «Брайтоне» на правах аренды в прошлом сезоне.
Парень талантливый(не такой, конечно, что десять голденбоев и десять ЗМ впридачу сразу, как завещали тут некоторые), травмат, прям, как мой любимый в своё время Боян Кркич, но что-то в нём есть.