Во сколько играют Боруссия Дортмунд – Реал Мадрид, Лига чемпионов УЕФА, 1 июня, время начала матча
В субботу, 1 июня, сыграют Боруссия Дортмунд и Реал Мадрид в финале Лиги Чемпионов УЕФА.
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- Игра пройдет на стадионе «Уэмбли».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Боруссия Дортмунд – Реал Мадрид
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
Боруссия Дортмунд: все новости
Лига чемпионов УЕФА: все новости
Последние матчи Боруссия Дортмунд
- Боруссия Д – Дармштадт : 4 – 0
- Майнц – Боруссия Д : 3 – 0
- ПСЖ – Боруссия Д : 0 – 1
- Боруссия Д – Аугсбург : 5 – 1
- Боруссия Д – ПСЖ : 1 – 0
Последние матчи Реал Мадрид
- Реал Мадрид – Бетис : 0 – 0
- Вильярреал – Реал Мадрид : 4 – 4
- Реал Мадрид – Алавес : 5 – 0
- Гранада – Реал Мадрид : 0 – 4
- Реал Мадрид – Бавария : 2 – 1
Прогноз на матч Боруссия Дортмунд – Реал Мадрид
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