Фати о переходе из «Барсы»: «Не ценилось то, что я делал. Есть люди, считающие, что Ансу травмирован, а я два года не получал травм»

Теги премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Брайтон Ансу Фати Футбол

Ансу Фати объяснил решение перейти из «Барселоны» в «Брайтон».

Прошедший сезон футболист провел в английском клубе на правах аренды.

– Как вы себя чувствуете?

– Сейчас чувствую себя на 100 процентов. Я много работаю, потому что чувствую, что всегда есть куда совершенствоваться. Я провожу много часов в спортзале.

Есть люди, которые считают, что Ансу травмирован, а я два года не получал травм. У меня была небольшая травма, но повреждения бывают.

Я отыграл весь сезон и не пропустил ни одной игры. То, что я не всегда проходил в состав, усложняло задачу, но я был готов и боролся до конца.

Я решил сделать в своей карьере шаг, который, как я чувствовал, должен был сделать.

Чувствовал, что все, что я делаю, не ценится, поэтому решил сменить команду. Я должен был это сделать.

Я следил за «Барсой». Всегда желаю клубу и команде всего наилучшего, – сказал полузащитник «Барселоны» Ансу Фати.

6 комментариев
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месси из брайтона
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Чувак о себе уже в третьем лице говорит.Рановато
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Поезд Фати уже давно прошел с того самого момента как решил травами лечить профессиональную травму колена- теперь боится лишний раз идти в стык при командном интенсивном прессинге и в штрафной соперника боится сражаться и биться за мяч..
Конечно жаль - но как игрок не нужен Барселоне - разве только что работать в системе Клуба:))
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Когда то некоторые болельщики сравнивали его с Вини 😁
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Ответ sports!
Когда то некоторые болельщики сравнивали его с Вини 😁
С Вини? Да его вроде в новые Месси записывали )
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че то подобное помню жано рассказывал, что мол все думали что он травматичный, а он не получал серьезных травм уже кучу времени, но и после этого вью также играл месяц через три.
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