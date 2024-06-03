Фати о переходе из «Барсы»: «Не ценилось то, что я делал. Есть люди, считающие, что Ансу травмирован, а я два года не получал травм»

Ансу Фати объяснил решение перейти из «Барселоны» в «Брайтон».

Прошедший сезон футболист провел в английском клубе на правах аренды.

– Как вы себя чувствуете?

– Сейчас чувствую себя на 100 процентов. Я много работаю, потому что чувствую, что всегда есть куда совершенствоваться. Я провожу много часов в спортзале.

Есть люди, которые считают, что Ансу травмирован, а я два года не получал травм. У меня была небольшая травма, но повреждения бывают.

Я отыграл весь сезон и не пропустил ни одной игры. То, что я не всегда проходил в состав, усложняло задачу, но я был готов и боролся до конца.

Я решил сделать в своей карьере шаг, который, как я чувствовал, должен был сделать.

Чувствовал, что все, что я делаю, не ценится, поэтому решил сменить команду. Я должен был это сделать.

Я следил за «Барсой». Всегда желаю клубу и команде всего наилучшего, – сказал полузащитник «Барселоны» .