Педро о гражданстве России: «Думал об этом, знаю о варианте. Может, позже будет возможность получить паспорт»

Футболист Зенита Педро высказался о возможности получения гражданства России.

Бразильский футболист выступает за «Зенит» с этого года.

– У Малкома и Клаудиньо есть российский паспорт. А ты думал о получении гражданства РФ, чтобы не считаться легионером?

– Да, думал об этом. Знаю о таком варианте.

Может быть, позже у меня будет возможность получить паспорт. А пока... Всех обнимаю! – сказал 18-летний полузащитник « » .