Педро о гражданстве России: «Думал об этом, знаю о варианте. Может, позже будет возможность получить паспорт»

Теги Зенит премьер-лига Россия Сборная России по футболу Спорт-Экспресс Педро дос Сантос Футбол

Футболист Зенита Педро высказался о возможности получения гражданства России.

Бразильский футболист выступает за «Зенит» с этого года.

– У Малкома и Клаудиньо есть российский паспорт. А ты думал о получении гражданства РФ, чтобы не считаться легионером?

– Да, думал об этом. Знаю о таком варианте.

Может быть, позже у меня будет возможность получить паспорт. А пока... Всех обнимаю! – сказал 18-летний полузащитник «Зенита» Педро.

43 комментария
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Газпромовские совсем обесценили паспорт РФ.
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Уберите лимит! Хватит издеваться над зенитом и паспортным столом
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Зенит - позор российского футбола
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В других, уважающих себя странах, чтобы получить гражданство нужно или делать многомиллионные инвестиции в экономику или много лет жить в стране. В России для получения паспорта достаточно немного поиграть за Зенит и сфотографироваться на клубной базе)
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+25
Ответ Log in
Марио вообще интроверт, в отличие от многих бразильцев
шуруповерт
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"У Малкома и Клаудиньо есть российский паспорт"

Малком уже как год в другой команде играет.
А Марио Фернандеса видимо уже даже в Зените за человека не считают.
+23
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+22
Ответ PIT-BUL
Уберите лимит! Хватит издеваться над зенитом и паспортным столом
Справедливости ради , выдачи паспортов бразильцам пока никак не помогли с лимитом
+20
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Российский паспорт проще получить чем , справку в поликлинике))
+10
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Ответ PIT-BUL
Уберите лимит! Хватит издеваться над зенитом и паспортным столом
Хватит издеваться Зениту над паспортом РФ, так будет правильнее
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А потом к Малкому в Аравию , что бы наши простые парни заставляли плакать Авейру! Вперёд Россия!
+8
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хаха - "национальное достояние".
Можно этих всех пляжников питерских в их новую газпромовскую рекламную кампанию запихнуть, где все на своих языках тарабанят, а потом слоган - "это наша страна"))
+7
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Пора уже на законодательном уровне закрепить: факт перехода любого иностранного гражданина в ФК "Зенит" даёт право на получение паспорта РФ этим самым гражданином, в приоритете граждане Бразилии )
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Для начала нужно отдать гражданский долг с учётом текущей обстановки ...
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Москву снова решили сжечь.
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Дон Педро из Бразилии где много диких обезьян
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Давайте будем честными перед собой.Кто первым выдал паспорт РФ легионеру не прожившему в России 5 лет?
А Педро через 2,5 года будет считаться воспитанником Зенита.
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Газпром - мечты сбываются у Бразильцев
+5
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Ответ Artur Sekhian
и зачем Белорусам паспорт рф? Людям из новых территорий рф государство само вынуждает менять старые паспорта на новые, о чем вы вообще говорите)
Ты в каком-то своём мире живёшь
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Ответ Artur Sekhian
а как максимум?
и зачем Белорусам паспорт рф? Людям из новых территорий рф государство само вынуждает менять старые паспорта на новые, о чем вы вообще говорите)
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Ответ Vadim Zhurov
Ты в каком-то своём мире живёшь
у вас представления о миграции где-то на уровне конца девяностых)
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Ответ Vadim Zhurov
Зенит обесценил паспорт? А может паспорт обесценили потоки мигрантов из стан Азии и Восточной Европы? Два-три бразильца с паспортами РФ - капля в море...
а из каких стран восточной Европы миллионами едут в РФ? интересно стало)
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Ответ Рашпель793
А кто всё это начал то, ты не хочешь написать? Кто выпустил кучу португальцев, что дало повод ввести этот лимит? Кто первым выдал паспорт бразильцу непонятно на каком основании, который даже в 2024-м на русском не говорит? Не Зенит начал эти игры, но Зенит играет по этим правилам. А вы можете винить исключительно московские клубы, которые эту движуху начали. Уж кому-кому, но не Зениту этот убогий лимит выгоден и Зениту точно не по кайфу паспорта эти мутить обходя дурацкие правила.
Что за бред ты понаписал?

Лимита нет, но португальцев выпускать нельзя? Как бы лимита нет, но он как бы есть, иначе введем лимит. Ку-ку?

По каким правилам играет Зенит? Фернандеса хотя бы натурализовали под домашний ЧМ, а не под хотелки злых московских клубов (болельщик Зенита упомянул Москву - уже готовый анекдот, как про курицу без головы) под что Зенит выдавал паспорта своим бразильцам? Чтобы им налоги снизить и удержать в команде? Круто.
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0
Ответ Анатолий Magicbrain
В других, уважающих себя странах, чтобы получить гражданство нужно или делать многомиллионные инвестиции в экономику или много лет жить в стране. В России для получения паспорта достаточно немного поиграть за Зенит и сфотографироваться на клубной базе)
А кто всё это начал то, ты не хочешь написать? Кто выпустил кучу португальцев, что дало повод ввести этот лимит? Кто первым выдал паспорт бразильцу непонятно на каком основании, который даже в 2024-м на русском не говорит?
Не Зенит начал эти игры, но Зенит играет по этим правилам. А вы можете винить исключительно московские клубы, которые эту движуху начали.
Уж кому-кому, но не Зениту этот убогий лимит выгоден и Зениту точно не по кайфу паспорта эти мутить обходя дурацкие правила.
+7
-7
0
Ответ Александр Калинушкин
Зенит - позор российского футбола
Не понимаю оды местных этому позорному мешку превратили команду с русским костяком которые брали Кубок Уефа в фавелу и довольные
0
0
0
Ответ Log in
Марио вообще интроверт, в отличие от многих бразильцев
он просто белый)
0
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Ответ Антон Фалафель
Газпромовские совсем обесценили паспорт РФ.
Догадываюсь, кто тебя минусует
+10
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Максимально уклончиво
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А за что гражданство он даже года в России ещё не прожил .
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Ждём Педро на СВО? Или ему эту возможность не рассказали? Или может бразильских мигрантов ФК "ЗПРФ" это не касается (это другое)?
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