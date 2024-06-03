Педро о гражданстве России: «Думал об этом, знаю о варианте. Может, позже будет возможность получить паспорт»
Футболист Зенита Педро высказался о возможности получения гражданства России.
Бразильский футболист выступает за «Зенит» с этого года.
– У Малкома и Клаудиньо есть российский паспорт. А ты думал о получении гражданства РФ, чтобы не считаться легионером?
– Да, думал об этом. Знаю о таком варианте.
Может быть, позже у меня будет возможность получить паспорт. А пока... Всех обнимаю! – сказал 18-летний полузащитник «Зенита» Педро.
Малком уже как год в другой команде играет.
А Марио Фернандеса видимо уже даже в Зените за человека не считают.
Можно этих всех пляжников питерских в их новую газпромовскую рекламную кампанию запихнуть, где все на своих языках тарабанят, а потом слоган - "это наша страна"))
А Педро через 2,5 года будет считаться воспитанником Зенита.
Лимита нет, но португальцев выпускать нельзя? Как бы лимита нет, но он как бы есть, иначе введем лимит. Ку-ку?
По каким правилам играет Зенит? Фернандеса хотя бы натурализовали под домашний ЧМ, а не под хотелки злых московских клубов (болельщик Зенита упомянул Москву - уже готовый анекдот, как про курицу без головы) под что Зенит выдавал паспорта своим бразильцам? Чтобы им налоги снизить и удержать в команде? Круто.
Не Зенит начал эти игры, но Зенит играет по этим правилам. А вы можете винить исключительно московские клубы, которые эту движуху начали.
Уж кому-кому, но не Зениту этот убогий лимит выгоден и Зениту точно не по кайфу паспорта эти мутить обходя дурацкие правила.