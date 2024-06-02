Хуммельс покинет «Боруссию» из-за плохих отношений с Терзичем и мнения боссов, что защитник не сможет играть на прежнем уровне (Bild)

Матс Хуммельс вряд ли сможет остаться в «Боруссии».

По сведениям Bild, уход защитника – практически решенный вопрос. Контракт с ним, истекающий в конце июня, продлевать не собираются, если не произойдет «чуда».

Утверждается, что главной причиной расставания являются плохие отношения с , главным тренером. Им нанесен «непоправимый ущерб».

К тому же в « » сомневаются, что 35-летний футболист сможет и дальше играть на высоком уровне.

В текущем сезоне провел 25 игр в Бундеслиге и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.