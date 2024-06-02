Хуммельс покинет «Боруссию» из-за плохих отношений с Терзичем и мнения боссов, что защитник не сможет играть на прежнем уровне (Bild)
Матс Хуммельс вряд ли сможет остаться в «Боруссии».
По сведениям Bild, уход защитника – практически решенный вопрос. Контракт с ним, истекающий в конце июня, продлевать не собираются, если не произойдет «чуда».
Утверждается, что главной причиной расставания являются плохие отношения с Эдином Терзичем, главным тренером. Им нанесен «непоправимый ущерб».
К тому же в «Боруссии» сомневаются, что 35-летний футболист сможет и дальше играть на высоком уровне.
В текущем сезоне Хуммельс провел 25 игр в Бундеслиге и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Странное решение Боруссии, мягко говоря.
Прошу помиритесь и договоритесь🙏