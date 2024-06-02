Хуммельс покинет «Боруссию» из-за плохих отношений с Терзичем и мнения боссов, что защитник не сможет играть на прежнем уровне (Bild)

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия возможные трансферы Матс Хуммельс Эдин Терзич Футбол

Матс Хуммельс вряд ли сможет остаться в «Боруссии».

По сведениям Bild, уход защитника – практически решенный вопрос. Контракт с ним, истекающий в конце июня, продлевать не собираются, если не произойдет «чуда».

Утверждается, что главной причиной расставания являются плохие отношения с Эдином Терзичем, главным тренером. Им нанесен «непоправимый ущерб».

К тому же в «Боруссии» сомневаются, что 35-летний футболист сможет и дальше играть на высоком уровне.

В текущем сезоне Хуммельс провел 25 игр в Бундеслиге и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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13 комментариев
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Лучшим был в матче! наряду с волосатым, который слева носился и блондином, который пасовал как Бэкхем
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+14
Лучший защитник Боруссии в этом сезоне. Год бы еще точно отыграл на уровне
+7
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+7
Лучше бы Зюле попытались продать. Хумельса как минимум на год можно было продлить, самый лучший защитник
+6
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+6
Ответ Spaten
Лучшим был в матче! наряду с волосатым, который слева носился и блондином, который пасовал как Бэкхем
Очень точное описание состава финалиста ЛЧ этого сезона :)
+2
0
+2
Ну тогда в Баварию, закрыть петлю и закончить с Мюллером)
+1
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Потом жалеть будут. Один из двух-трёх лучших в команде вчера был.
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Что имеем - не храним, потерявши - плачем! ...
Странное решение Боруссии, мягко говоря.
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Обожаю Боруссию...обожаю Хуммельса!
Прошу помиритесь и договоритесь🙏
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забавно
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Для Италии крутой вариант подписать бесплатно такого игрока ,интер например
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Что то у многих норм игроков БД плохие отношения с Терзичем... Ройс, Хуммельс, Мален. Может дело в самом Терзиче?
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Самое время в Италию поехать играть. Там многие защитники открывают второе дыхание.
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Ответ dedmaker
Лучше бы Зюле попытались продать. Хумельса как минимум на год можно было продлить, самый лучший защитник
Зюле куда продавать?)
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