Марцел Личка: «В Москве высокий уровень жизни, минус – большие пробки, часто езжу на метро. Прага – один из лучших городов Европы, очень чистая»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Матч ТВ Марцел Личка Футбол

Марцел Личка сравнил Москву и Прагу.

– Как планируете провести отпуск?

– Поеду домой в Прагу. У меня дочка пойдет в школу. Планирую сходить с сыном на футбол, отдохнуть.

Но работа есть всегда, хотя дома нет большого стресса.

– Вы сказали, что проведете отпуск в Праге. Можете сравнить этот город с Москвой?

– Москва тоже красивый город.

Но минус в том, что здесь очень большие пробки – в три раза больше, чем в Чехии. Я всегда сбегаю за город, мне там спокойнее.

– Где лучше уровень жизни?

– В Москве высокий уровень жизни.

Но и Прага – один из лучших городов Европы и при этом очень чистая. Не во всех городах Европы так чисто. Плюс это очень маленький и уютный город.

Москва – мегаполис, тут живет 15 миллионов, а в Праге 1,2 миллиона. Большая разница.

– А что вам нравится в Москве?

– Очень красивые парки, красивое и удобное метро. Я часто на нем езжу.

Иногда прошу высадить меня у какой-то станции, чтобы я поехал на метро. Так быстрее, – сказал главный тренер «Динамо» Марцел Личка.

68 комментариев
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Ответ Margor
Не был в Праге
очень важная для всех информация
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-3
+26
Ответ Margor
Не был в Праге
есть станция метро Пражская. Импортозамещение))
+16
-1
+15
Ответ Вячеслав Припузов
А ещё Чехия лидер по производству оружия в Европе для борьбы с Россией ещё со времен фашисткой Германии ...
А еще монголы на Россию нападали.Поезжай в Улан-Батор и попеняй им на это
+13
-1
+12
Да тоже срач в праге то тут то там
+11
-4
+7
Ответ Gleb
В одном из главных мегаполисов мира не продают новые машины и не работают банковские карты вне рф?)) Серьёзно?
Про Макдональдс ещё забыл,это ж святое)
+7
-2
+5
Конечно в Праге чисто, пока Обама в России беспределит.
+14
-10
+4
ну вообще-то в Праге не вот чтоб прям чисто, мягко говоря. есть фешенебельные районы, где тишь, гладь и порядок - это да. но в самом центре местами сильно грязно, в некоторых спальниках - тоже довольно так себе. другое дело, что конечно архитектурный ансамбль Праги и атмосфера общей расслабленности создают впечатление, будто Прага - это такой увеличенный в тысячу раз рождественский базар. всё такое довольно-таки пряничное, местами просто идиллическая картина. город прекрасный, но акцент на чистоте - весьма странный
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+3
Ответ MatrosBabay
Комментарий удален модератором
все давно забыли этот мем.
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+3
Ответ Максим Ларченков
Да тоже срач в праге то тут то там
в любом крупном городе многое зависит от района, полагаю.
+4
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Ответ Gleb
Только нормально поездив по миру и пожив в разных городах можно понять, насколько же преувеличен бред в стиле "москва самый комфортный город мира" Погода, пробки, толпы людей, огромные расстояния, оверпрайсная недвижимость, муравейники начиная от ТТК и дальше (так не строят в Европе, так строят в Азии) Это я молчу про последствия кое-чего: отсутствие новых автомобилей на гарантии и по вменяемым ценам, необслуживаемые как положено самолёты рос авиакомпаний, неработающие банковские карты, танцы с казахским стимом или другими сервисами, отсутствие концертов мировых звёзд Зарплата в 5000 евро на руки даст гораздо более высокий уровень жизни в условной Испании или Италии чем 500 т.р. в Москве.
господи, какая же полнейшая чушь. как раз наоборот - нормально поездив по миру и пожив в разных городах, понимаешь, насколько Москва лучше, удобнее, интереснее, комфортнее. список эпитетов можно продолжать бесконечно.

пробки? с кучей альтернативных способов добраться и новых дорог? это когда было проблемой, в 2005м?

толпы людей? какой-нибудь Стамбул или любой китайский город: 🗿🗿🗿

какие там самолёты не обслуживаются? карты какие-то, стим... это кому вообще из адекватных людей нужно? может, для соевого малолетки и правда Москва покажется ужасной. но это ровно до того, как он повзрослеет и осознает в какой дыре (казахской, грузинской или армянской) он очутился.
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+3
Ответ Gleb
Был как туристик, Кечко? Или ты живешь с ВНЖ в ЕС как я?
То что ты там живешь как то отменяет что Москва один из главных мегаполисов мира ? И что Прага по сравнению с ним действительно местечковая европейская деревня
+9
-7
+2
Ответ Gleb
Только нормально поездив по миру и пожив в разных городах можно понять, насколько же преувеличен бред в стиле "москва самый комфортный город мира" Погода, пробки, толпы людей, огромные расстояния, оверпрайсная недвижимость, муравейники начиная от ТТК и дальше (так не строят в Европе, так строят в Азии) Это я молчу про последствия кое-чего: отсутствие новых автомобилей на гарантии и по вменяемым ценам, необслуживаемые как положено самолёты рос авиакомпаний, неработающие банковские карты, танцы с казахским стимом или другими сервисами, отсутствие концертов мировых звёзд Зарплата в 5000 евро на руки даст гораздо более высокий уровень жизни в условной Испании или Италии чем 500 т.р. в Москве.
Из Шепетовки оно конечно виднее.)))
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Во всей Чехии меньше 11млн живёт.
Конечно, там спокойнее.
Хотя Прага красивый город, да
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Ответ Рустам04
выпрашивает комплимент Москве, обязательно льстить надо .без этого обидеться могут
ну а что он не так сказал собственно. парки хорошие, траффик - гумно.
+2
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+1
Ответ Tollie
господи, какая же полнейшая чушь. как раз наоборот - нормально поездив по миру и пожив в разных городах, понимаешь, насколько Москва лучше, удобнее, интереснее, комфортнее. список эпитетов можно продолжать бесконечно. пробки? с кучей альтернативных способов добраться и новых дорог? это когда было проблемой, в 2005м? толпы людей? какой-нибудь Стамбул или любой китайский город: 🗿🗿🗿 какие там самолёты не обслуживаются? карты какие-то, стим... это кому вообще из адекватных людей нужно? может, для соевого малолетки и правда Москва покажется ужасной. но это ровно до того, как он повзрослеет и осознает в какой дыре (казахской, грузинской или армянской) он очутился.
Как прекрасна утренняя давка в метро. Как прекрасна собянеская жижа под ногами зимой. И его же плитка. Как прекрасен вечный ремонт дорог.
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Ответ Joss Stone
ну вообще-то в Праге не вот чтоб прям чисто, мягко говоря. есть фешенебельные районы, где тишь, гладь и порядок - это да. но в самом центре местами сильно грязно, в некоторых спальниках - тоже довольно так себе. другое дело, что конечно архитектурный ансамбль Праги и атмосфера общей расслабленности создают впечатление, будто Прага - это такой увеличенный в тысячу раз рождественский базар. всё такое довольно-таки пряничное, местами просто идиллическая картина. город прекрасный, но акцент на чистоте - весьма странный
скорее всего судит исключительно по району, где проживает. Он давно работает за границей и приезжает в Прагу только по время отпуска
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Ответ argentina10
хорошо жить там, где родился и вырос..
Жители Бангладеша так не думают
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Ответ Любитель шоколада
В Москве не у единиц 150-200К. Если иметь голову на плечах и решать вопросы с ипотекой в те времена когда ставки низкие то на 100-150К на руки можно жить припеваючи.
>> решать вопросы с ипотекой в те времена когда ставки низкие

ахаха, при таких вводных и если получить в наследство три квартиры в Москве на Патриарших, то и вообще проблем нет ))
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Ответ demokrat62
А еще монголы на Россию нападали.Поезжай в Улан-Батор и попеняй им на это
ну не знаю, это прямо сейчас происходит, в отличие от Монголии
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Ответ Yury Stefanishin
Район называется Vršovice. И с Варшавой он никак не связан))))
Варшавскую Прагу еще Суворов брал.
Садись, два )
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Ответ lemming
Конечно в Праге чисто, пока Обама в России беспределит.
Комментарий удален модератором
Ответ justbored
все давно забыли этот мем.
Обама теперь ссыт в метро Нью Йорка
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Ответ Gleb
Так оно не моё. Я сюда приехал чтобы сравнивать с родной москвой)
Ну ты ж там живешь, и тебе вроде нравится.
При этом я не отрицаю, что кому-то в каком-нибудь Берлине или Мадриде может быть комфортнее, чем в Москве.
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Ответ Любитель шоколада
В Москве не у единиц 150-200К. Если иметь голову на плечах и решать вопросы с ипотекой в те времена когда ставки низкие то на 100-150К на руки можно жить припеваючи.
На 100 к жить припеваючи в Москве?)))

Это точно в то время когда отпуск в Анталье стоит 500 на семью из 3 человек на 10 дней?
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Ответ Gleb
Только нормально поездив по миру и пожив в разных городах можно понять, насколько же преувеличен бред в стиле "москва самый комфортный город мира" Погода, пробки, толпы людей, огромные расстояния, оверпрайсная недвижимость, муравейники начиная от ТТК и дальше (так не строят в Европе, так строят в Азии) Это я молчу про последствия кое-чего: отсутствие новых автомобилей на гарантии и по вменяемым ценам, необслуживаемые как положено самолёты рос авиакомпаний, неработающие банковские карты, танцы с казахским стимом или другими сервисами, отсутствие концертов мировых звёзд Зарплата в 5000 евро на руки даст гораздо более высокий уровень жизни в условной Испании или Италии чем 500 т.р. в Москве.
Только зарплату 5000 евро получают единицы.

Например в Германии. Зарплата в год
врачи (93 800 €), инженеры (52 600 €), IT-специалисты (52 000 €)

У остальных значительно меньше.

И 5000 евро это ДО налогов.

И в Европе платные медицина и образование в отличии от России.
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Ответ Джанлука Нальюка
Круглосуточные аптеки есть везде. Остальное лично для меня неактуально из перечисленного. Для меня гораздо важнее удобство логистики в городе, климат, экология. Часто тебе нужен круглосуточный фитнесс или магазин ? А в пробках ты часами стоишь каждый день
работай, как японцы. В 6 уже на работе, в 23 уезжай домой. В пробку не попадешь. Пусть в пробке лентяи парятся))
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Ответ Джанлука Нальюка
У каждой медали есть обратная сторона
Какие например минусы у круглосуточной работы магазинов ? Или баров ? Или фитнесс центров ?
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Ответ Джанлука Нальюка
Круглосуточные аптеки есть везде. Остальное лично для меня неактуально из перечисленного. Для меня гораздо важнее удобство логистики в городе, климат, экология. Часто тебе нужен круглосуточный фитнесс или магазин ? А в пробках ты часами стоишь каждый день
В Москве настолько хорошо развит общественный транспорт что необходимость ездить на своей машине отпадает.

Для тех кто живет в пригородах есть перехватывающие парковки.

С экологией в Москве отлично. Ни в одном городе страны нет такого количества парков.
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Ответ Любитель шоколада
Доступностью всего чего угодно 24 часа в сутки.
У каждой медали есть обратная сторона
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Ответ Вадим Сидоров
"круглосуточные магазины" Ну это извращение над работниками - в 2 ночи кому-то срочно колбаски понадобилось или бухла. Ладно аптеки - ночью может быть очень плохо и без таблетки никак.
Почему извращение ? Работники работают по сменам. Как например врачи.

И если круглосуточные супермаркеты работают то это выгодно тем кто их держит.
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