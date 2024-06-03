Марцел Личка: «В Москве высокий уровень жизни, минус – большие пробки, часто езжу на метро. Прага – один из лучших городов Европы, очень чистая»
Марцел Личка сравнил Москву и Прагу.
– Как планируете провести отпуск?
– Поеду домой в Прагу. У меня дочка пойдет в школу. Планирую сходить с сыном на футбол, отдохнуть.
Но работа есть всегда, хотя дома нет большого стресса.
– Вы сказали, что проведете отпуск в Праге. Можете сравнить этот город с Москвой?
– Москва тоже красивый город.
Но минус в том, что здесь очень большие пробки – в три раза больше, чем в Чехии. Я всегда сбегаю за город, мне там спокойнее.
– Где лучше уровень жизни?
– В Москве высокий уровень жизни.
Но и Прага – один из лучших городов Европы и при этом очень чистая. Не во всех городах Европы так чисто. Плюс это очень маленький и уютный город.
Москва – мегаполис, тут живет 15 миллионов, а в Праге 1,2 миллиона. Большая разница.
– А что вам нравится в Москве?
– Очень красивые парки, красивое и удобное метро. Я часто на нем езжу.
Иногда прошу высадить меня у какой-то станции, чтобы я поехал на метро. Так быстрее, – сказал главный тренер «Динамо» Марцел Личка.
пробки? с кучей альтернативных способов добраться и новых дорог? это когда было проблемой, в 2005м?
толпы людей? какой-нибудь Стамбул или любой китайский город: 🗿🗿🗿
какие там самолёты не обслуживаются? карты какие-то, стим... это кому вообще из адекватных людей нужно? может, для соевого малолетки и правда Москва покажется ужасной. но это ровно до того, как он повзрослеет и осознает в какой дыре (казахской, грузинской или армянской) он очутился.
Конечно, там спокойнее.
Хотя Прага красивый город, да
ахаха, при таких вводных и если получить в наследство три квартиры в Москве на Патриарших, то и вообще проблем нет ))
Садись, два )
При этом я не отрицаю, что кому-то в каком-нибудь Берлине или Мадриде может быть комфортнее, чем в Москве.
Это точно в то время когда отпуск в Анталье стоит 500 на семью из 3 человек на 10 дней?
Например в Германии. Зарплата в год
врачи (93 800 €), инженеры (52 600 €), IT-специалисты (52 000 €)
У остальных значительно меньше.
И 5000 евро это ДО налогов.
И в Европе платные медицина и образование в отличии от России.
Для тех кто живет в пригородах есть перехватывающие парковки.
С экологией в Москве отлично. Ни в одном городе страны нет такого количества парков.
И если круглосуточные супермаркеты работают то это выгодно тем кто их держит.