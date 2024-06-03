Хавбек «Зенита» Коваленко после выигрыша Кубка России: «Шесть матчей, три трофея. Я счастлив»

Александр Коваленко высказался после победы «Зенита» в финале Кубка России.

Команда тренера Сергея Семака выиграла три национальных трофея в сезоне-2023/24: Olimpbet Суперкубок России, Мир и .

В финале Кубка России « » обыграл «Балтику» (2:1).

– Шесть матчей, три трофея. Я счастлив.

– Что дальше?

– Не знаю, – сказал полузащитник «Зенита» .