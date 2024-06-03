Хавбек «Зенита» Коваленко после выигрыша Кубка России: «Шесть матчей, три трофея. Я счастлив»
Александр Коваленко высказался после победы «Зенита» в финале Кубка России.
Команда тренера Сергея Семака выиграла три национальных трофея в сезоне-2023/24: Olimpbet Суперкубок России, Мир РПЛ и Фонбет Кубок России.
В финале Кубка России «Зенит» обыграл «Балтику» (2:1).
– Шесть матчей, три трофея. Я счастлив.
– Что дальше?
– Не знаю, – сказал полузащитник «Зенита» Александр Коваленко.
с ветерком до кубков прокатился