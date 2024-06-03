Хавбек «Зенита» Коваленко после выигрыша Кубка России: «Шесть матчей, три трофея. Я счастлив»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Чемпионат.com Александр Коваленко Футбол

Александр Коваленко высказался после победы «Зенита» в финале Кубка России.

Команда тренера Сергея Семака выиграла три национальных трофея в сезоне-2023/24: Olimpbet Суперкубок России, Мир РПЛ и Фонбет Кубок России.

В финале Кубка России «Зенит» обыграл «Балтику» (2:1).

– Шесть матчей, три трофея. Я счастлив.

– Что дальше?

– Не знаю, – сказал полузащитник «Зенита» Александр Коваленко.

23 комментария
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Эталонный скамеечник и его философия
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"Шесть матчей, три трофея, ноль затраченных калорий." Я счастлив.
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По меркам большинства граждан России дальше можно и на пенсию...
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Лучше надо пахать на тренировках, Александр Коваленко! Тогда и матчей больше будет. А то тот же Ерохин этак седым и морщинистым станет, выходя на поле, а "перспективная правильнопаспортная молодежь" так и будет сидеть на лавке... С 18-летнего Педро пример берите!
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Спустя десять лет: У меня 13 игр, 172 минуты на поле и 42 трофея, я круче Лещука!
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Чувак пошутил, а его тут уже облили ))
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Коваленко и тянется по уровню футбольного и умственного развития к Мостовому, заметен уровень общения
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да и место на лавке теплое. ветер не дует, тепло под пледом.
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Жизнь удалалась!
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Боже 🤡
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У парня в голове карнавал .
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Ну ты то какое отношение имеешь к этим трофеям? Тьфу, позорище.
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вот же пассажир
с ветерком до кубков прокатился
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