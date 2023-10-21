«Социологический мадридизм» – новый термин от Лапорты. Им в «Барселоне» объясняют проблемы клуба

Что он значит?

В противостоянии «Барселоны» и «Реала» появилось новое выражение – «социологический мадридизм». Его придумал Жоан Лапорта, чтобы объяснить проблемы, с которыми сталкивается его клуб.

Что еще за «социологический мадридизм»? Объясняет сам Лапорта

Пару дней назад президент «Барселоны» дал программное интервью, в котором затронул и обвинения по «делу Негрейры». Во время беседы Лапорта минимум девять раз повторил выражение «социологический мадридизм». Когда Жоана попросили объяснить термин, он ответил примерно так: вся власть в Мадриде – и ей не хочется видеть «Барселону» великой .

Есть и более развернутый ответ Лапорты:

«Идет целенаправленная кампания по дестабилизации «Барсы». Свирепая и беспрецедентная кампания. Существует социологический мадридизм, который очень силен. И мы с этим боремся.

Нет, речь не о Флорентино [Пересе]. Просто в Мадриде вся власть – политическая, экономическая, спортивная – окруженная политическими медиа. Большинство тех, кто был у власти, из Мадрида. Даже спортивные руководители. Мы должны принять это как норму.

Это простая социология: люди, обладающие властью, живут в Мадриде. Они входят и в политические структуры, и в самые разные средства массовой информации. Я даже скажу, что это нормально – всем разрешается иметь любимую команду.

Но мы, болельщики «Барсы», понимаем, с чем боремся. И мы уже побеждали, когда я был президентом самой сильной «Барселоны» в истории. Это была победа спортивного мастерства над «социологическим мадридизмом». Сейчас эта борьба происходит в медиа, политических кругах, в спортивных кабинетах.

Они хотят дестабилизировать «Барселону», контролировать ее, некоторые – даже хотят уничтожить один из символов Каталонии. Они паникуют, что «Барса» повторит успех, что ею восхищаются и любят».

По факту Лапорта списал проблемы «Барселоны» на то, что ими занимаются мадридские чиновники и освещают мадридские же издания. Вот это он и назвал «социологическим мадридизмом».

В «Барселоне» верят в столичный заговор. Хави напоминает конкретные случаи

Это могло остаться теорией заговора от Лапорты, но дальнейшие высказывания показали – внутри «Барселоны» действительно верят в борьбу с «социологическим мадридизмом». Например, соперник Лапорты по президентским выборам Виктор Фонт фактически поддержал идею от заговоре мадридского двора.

«Из Мадрида всегда велись кампании по дискредитации «Барсы», потому что со времен Кройффа, лучшего тренера в истории, мы стали эталоном, и это причиняет им боль. То, что «Барса» выиграла все благодаря собственным заслугам, очевидно».

Хави – тоже среди тех, кто сопротивляется «социологическому мадридизму». Он даже привел конкретные проявления этого:

«Внутри команды мы это не обсуждаем. Мы говорим о футболе. Но загляните в архивы газет: вильярато, допинг... Я на 100% поддерживаю президента. Эти ситуации создаются для дестабилизации. Слишком много разговоров о том, что происходит вокруг спорта. В мои времена говорили о допинге и вильярато, и эти истории придумали газеты из Мадрида.

Не знаю, переварил ли «Реал» наш успех. Это вопрос для них. Я на 100% согласен с президентом, абсолютно. Обвинения, предъявленные Лапорте, – это следствие социологического мадридизма. Лапорта настроен позитивно и спокойно. Он смел и говорит открыто. Это лидер проекта. И я с ним».

Что за «Вильярато» и допинг? О каких делах говорит Хави?

«Вильярато» – название кейса, связанного с президентом Федерации футбола Испании Анхелем Марией Вильяром. На выборах президента RFEF в нулевых «Реал» поддерживал конкурента Вильяра, а вот Лапорта в последний момент отдал голос за Анхеля Марию. Через месяц после выборов Вильяр назначил вице-президентом федерации экс-президента «Барсы» Жоана Гаспара.

Мадридская газета AS регулярно отмечала моменты, в которых, по ее мнению, судьи ошибались в пользу «Барселоны», а журналисты связывали это как раз с теплыми отношениями между Лапортой и Вильяром. Собственно, термин «вильярато» придумал журналист AS Альфредо Релано.

Допинг – в 2011-м мадридская радиостанция Cadena COPE выдала инсайд: нескольких футболистов «Барселоны» поймали на допинге, но скрывают. А Флорентино Перес и руководители «Реала» требуют более тщательных проверок игроков на предмет запрещенных веществ. Если что, Перес и Вальдано быстро заверили каталонский клуб, что ничего подобного не просили.

«Барселона» тогда потребовала от Cadena COPE раскрыть источник. Издание отказалось, клуб пошел в суд – и выиграл. Радиостанция заплатила более 260 тысяч долларов за ложные обвинения.

К слову, в связи с «делом Негрейры» в Мадриде снова вспомнили про «Вильярато».

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Первое класико сезона пройдет уже через неделю в Барселоне. Так что, вероятно, в ближайшие семь дней мы еще не раз услышим про «социологический мадридизм».

Фото: Javier Borrego/Keystone Press Agency/Global Look Press; Gettyimages.ru/Alex Caparros; East News/LLUIS GENE / AFP