Анатолий Трубин: «Игра за сборную Украины в нынешних реалиях – фантастическая мотивация. Неважно, кто соперник – Германия, Польша или Молдова»

Теги Сборная Украины по футболу высшая лига Португалия Бенфика Сборная Германии по футболу Сборная Польши по футболу сборная Молдовы по футболу Евро-2024 товарищеские матчи (сборные) Анатолий Трубин Футбол

Анатолий Трубин рассказал о подготовке к чемпионату Европы .

В понедельник сборная Украины проведет товарищеский матч против команды Германии.

«Мы готовы к матчу против Германии. Наша цель – подготовиться к Евро. Поэтому, постепенно, день за днем, матч за матчем, мы будем совершенствоваться, чтобы подойти к турниру готовыми не на сто, а на двести процентов/

Играть за сборную, особенно в нынешних реалиях, – фантастическая мотивация.

Неважно, против кого, потому что мы играем за эмблему, за команду, за страну. Поэтому не имеет значения, кто соперник – Германия, Польша или Молдова», – сказал голкипер сборной Украины и «Бенфики» Анатолий Трубин.

15 комментариев
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Эх Толян Толян ... проспали или продали вы все Украину... в нынешних реалиях вам срочно всем необходимо очнуться, просветиться, извиниться за всё перед ДНР ЛНР, Россией, и русскими людьми, и потребовать от неизвестного руководства США и Украины немедленно прекратить эту абсолютно шизофреническую русофобскую игру и подружиться с Россией.
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Ответ heymon95
Украина была самой большой до 2014 года и людей там не очень много. А все эти разговоры про НАТО ничем не подкреплены. Просто корм для людей, чтобы объяснить почему Россия не выиграла войну у Украины, которая якобы вся нищая и разграбленная
Скажу так. НАТО воюет с Россией руками украинцев . Страна в 2022 году с 38 миллионами жителей. Ты не в курсе, что Запад вбухал и вбухивает тонны денег в вооружение Украины?
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Ответ heymon95
Украина была самой большой до 2014 года и людей там не очень много. А все эти разговоры про НАТО ничем не подкреплены. Просто корм для людей, чтобы объяснить почему Россия не выиграла войну у Украины, которая якобы вся нищая и разграбленная
Россия воюет аккуратно. Если бы воевала, как США, с её ковровыми бомбёжками вся и всего, давно разбомбили бы Украину. Или думаешь, так трудно ту же Раду в щепки разнести? Надеюсь, украинский народ сам проснётся и завалит КВНщика и его пособников, которые на убой отправляют людей.
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Ответ heymon95
Там не так плохо как тебе кажется. Чуть меньше смотри рос новости
Где неплохо? На Украине? Мотивация играть за сборную это не попасть в руки военкомов и подальше от Украины.
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Ответ heymon95
Не пиши глупости. Футболисты забронированы от мобилизации. А такая ситуация в целом началась, потому что Россия ведет войну 2 года со страной в 20 раз меньше и ты еще что-нибудь пытаешься рассказать?
Россия ведёт войну с НАТО. И Украина самая большая страна в Европе. Людей там не мало.
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Непонятно, в чём мотивация обыгрывать тех, кто якобы вас поддерживает, ну там оружие даёт и т.п. ? Мотивация для вас по идее должна быть в матче против сборной России, чтобы продемонстрировать, что вы сильнее (бгг), ну так вы же сами отказываетесь играть такие матчи ))
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Ответ Заяцволк
Непонятно, в чём мотивация обыгрывать тех, кто якобы вас поддерживает, ну там оружие даёт и т.п. ? Мотивация для вас по идее должна быть в матче против сборной России, чтобы продемонстрировать, что вы сильнее (бгг), ну так вы же сами отказываетесь играть такие матчи ))
Мотивация играть в футбол и представлять свою страну. А тебе лишь бы политику примешать. Всем очевидно, что ты завидуешь
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Ответ heymon95
Не пиши глупости. Футболисты забронированы от мобилизации. А такая ситуация в целом началась, потому что Россия ведет войну 2 года со страной в 20 раз меньше и ты еще что-нибудь пытаешься рассказать?
Ой, да ладно вам! На Украине каждый день снимают бронь.. Недавно сняли даже с производителей военных дронов, правда, потом вернули. Когда кто то там начал возмущаться. Ну а я и говорю, сейчас играть за сборную самое то, что бы не забрили в армию.
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Ответ Чебурашка от Гены
Россия воюет аккуратно. Если бы воевала, как США, с её ковровыми бомбёжками вся и всего, давно разбомбили бы Украину. Или думаешь, так трудно ту же Раду в щепки разнести? Надеюсь, украинский народ сам проснётся и завалит КВНщика и его пособников, которые на убой отправляют людей.
Россия воюет намного хуже чем США. В первые дни войны Россия потеряла рекордное количество истребителей в первые дни войны и не может устроить ковровые бомбардировки, потому что тогда потеряет все оставшиеся. Каждый день Россия стреляет из переделанных С-200 и С-300 по Харькову, Никополю и другим городам с 1 целью. Убить как можно больше людей, поселить панику и склонить страну к переговорам
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Ответ heymon95
Посмотри на количество поставляемого вооружения Украине и сколько производится в Россие. Это смешно называть войной, скорее очень слабая помощь, которая поступает не вовремя. И ведет войну тот, кто ее начал и тот, кто убивал людей из соседней страны
Ты с какой Луны свалился? 🤣🤣🤣 Ладно . Не интересно с тобой.
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