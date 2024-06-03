Анатолий Трубин: «Игра за сборную Украины в нынешних реалиях – фантастическая мотивация. Неважно, кто соперник – Германия, Польша или Молдова»

Анатолий Трубин рассказал о подготовке к чемпионату Европы .

В понедельник сборная проведет товарищеский матч против команды Германии.

«Мы готовы к матчу против . Наша цель – подготовиться к . Поэтому, постепенно, день за днем, матч за матчем, мы будем совершенствоваться, чтобы подойти к турниру готовыми не на сто, а на двести процентов/

Играть за сборную, особенно в нынешних реалиях, – фантастическая мотивация.

Неважно, против кого, потому что мы играем за эмблему, за команду, за страну. Поэтому не имеет значения, кто соперник – Германия, или », – сказал голкипер сборной Украины и «Бенфики» Анатолий Трубин.