Моуринью об отказе от Почеттино: «Челси»... Я не знаю. «Тоттенхэм» всегда борется за 4-е место, для них это отлично, могут выиграть Лигу Европы. Клуб выглядит стабильно»
Жозе Моуринью высказался о положении «Челси» и «Тоттенхэма».
Португальский специалист ранее тренировал обе команды.
Жозе Моуринью задали вопрос на тему решения «Челси» отказаться от сотрудничества с тренером Маурисио Почеттино.
«Я не знаю. По «Тоттенхэму» есть мнение.
Это «Тоттенхэм» – они всегда борются за четвертое место, для них отлично быть на четвертой, пятой, шестой позициях, играть в Лиге Европы. Они могут ее выиграть. Клуб выглядит стабильно, они вкладывают деньги, это прекрасный клуб с отличной инфраструктурой, прекрасным стадионом. Это ощущается.
«Челси»... Я не знаю, – сказал Жозе Моуринью.
Открой "источник".
The 61-year-old was working as a pundit for TNT Sports for the Champions League final on Saturday evening and when asked about his former clubs, he made his feelings clear.