Моуринью об отказе от Почеттино: «Челси»... Я не знаю. «Тоттенхэм» всегда борется за 4-е место, для них это отлично, могут выиграть Лигу Европы. Клуб выглядит стабильно»

Жозе Моуринью высказался о положении «Челси» и «Тоттенхэма».

Португальский специалист ранее тренировал обе команды.

задали вопрос на тему решения «Челси» отказаться от сотрудничества с тренером Маурисио Почеттино.

«Я не знаю. По «Тоттенхэму» есть мнение.

Это «Тоттенхэм» – они всегда борются за четвертое место, для них отлично быть на четвертой, пятой, шестой позициях, играть в Лиге Европы. Они могут ее выиграть. Клуб выглядит стабильно, они вкладывают деньги, это прекрасный клуб с отличной инфраструктурой, прекрасным стадионом. Это ощущается.

« »... Я не знаю, – сказал Жозе Моуринью.