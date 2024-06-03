Моуринью об отказе от Почеттино: «Челси»... Я не знаю. «Тоттенхэм» всегда борется за 4-е место, для них это отлично, могут выиграть Лигу Европы. Клуб выглядит стабильно»

Теги Челси Жозе Моуринью премьер-лига Англия Лига Европы УЕФА Тоттенхэм Маурисио Почеттино Футбол

Жозе Моуринью высказался о положении «Челси» и «Тоттенхэма».

Португальский специалист ранее тренировал обе команды.

Жозе Моуринью задали вопрос на тему решения «Челси» отказаться от сотрудничества с тренером Маурисио Почеттино.

«Я не знаю. По «Тоттенхэму» есть мнение.

Это «Тоттенхэм» – они всегда борются за четвертое место, для них отлично быть на четвертой, пятой, шестой позициях, играть в Лиге Европы. Они могут ее выиграть. Клуб выглядит стабильно, они вкладывают деньги, это прекрасный клуб с отличной инфраструктурой, прекрасным стадионом. Это ощущается.

«Челси»... Я не знаю, – сказал Жозе Моуринью.

9 комментариев
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Ответ Vvild
Ахаха, мощно подгорает у Моура до сих пор.
В каком месте у него подгорает не пойму? И что он такого сказал, что ты сделал такой вывод?
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+7
Ответ Vvild
В каком месте? Ему вопрос про челси задали, он стрелки на "Тоттенхэм" переводит) Ни разу не подгорает, конечно. Нет, ну не на пустом месте, надо признать. Леви был неправ, уволив его прямо перед финалом кубка. Но судьба такая штука, что вот уже под Моура зачистили место таким же образом - тренера, набравшего 99 очков уволили. Так что мог бы и промолчать.
Его спросили и про Челси и про ТТХ и про МЮ.
Открой "источник".
The 61-year-old was working as a pundit for TNT Sports for the Champions League final on Saturday evening and when asked about his former clubs, he made his feelings clear.
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+3
Ответ Vvild
Ахаха, мощно подгорает у Моура до сих пор.
Так все тренеры и игроки придерживаются похожего мнения про Тоттенхэм. Это не какая-то обида Моуринью, хотя и его слили ну очень тупо перед финалом. Тот же Конте прямо говорил про их менталитет. Можно вспомнить легендарную фразу САФА в перерыве матча, что это лишь Тоттенхэм. Лэмпард тоже говорил, что проиграть шпорам это худшее, потому что они запишут это на видео и будут показывать будущим поколениям. Это просто мнения людей, а не хейт.
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Ответ Vvild
В каком месте? Ему вопрос про челси задали, он стрелки на "Тоттенхэм" переводит) Ни разу не подгорает, конечно. Нет, ну не на пустом месте, надо признать. Леви был неправ, уволив его прямо перед финалом кубка. Но судьба такая штука, что вот уже под Моура зачистили место таким же образом - тренера, набравшего 99 очков уволили. Так что мог бы и промолчать.
Больше ощущение, что сейчас подгорело у болел Тоттенхэма... не?))
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