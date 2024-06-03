Глава «Зенита» Илюхина о сезоне с тремя трофеями: «Провальный!»
Елена Илюхина оценила результаты «Зенита» в завершившемся сезоне.
Команда тренера Сергея Семака выиграла три национальных трофея в сезоне-2023/24: Olimpbet Суперкубок России, Мир РПЛ и Фонбет Кубок России.
В финале Кубка России «Зенит» обыграл «Балтику» (2:1).
– Как оценить итоги сезона?
– Провальный сезон! Провальный сезон! – с улыбкой ответила председатель совета директоров петербургского клуба Елена Илюхина.
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