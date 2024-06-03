Глава «Зенита» Илюхина о сезоне с тремя трофеями: «Провальный!»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Спорт-Экспресс Елена Илюхина Футбол

Елена Илюхина оценила результаты «Зенита» в завершившемся сезоне.

Команда тренера Сергея Семака выиграла три национальных трофея в сезоне-2023/24: Olimpbet Суперкубок России, Мир РПЛ и Фонбет Кубок России.

В финале Кубка России «Зенит» обыграл «Балтику» (2:1).

– Как оценить итоги сезона?

– Провальный сезон! Провальный сезон! – с улыбкой ответила председатель совета директоров петербургского клуба Елена Илюхина.

Третий золотой дубль «Зенита»! И первый домашний требл в истории

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8 комментариев
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Если смотреть по игре, то у Зенита действительно провальный сезон. Если смотреть по отношению к Зениту со стороны болельщиков даже немосковских клубов за этот сезон, то у Зенита тоже провальный сезон.
+8
-3
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"Сезон провальный, лига слабая, сильная Балтика вылетела.
Одна радость - Сафонов уехал".
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+5
Таким победам еще и радоваться)) политпроект
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0
Конечно, провал, в плей-офф ЛЧ даже не вышли.
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0
Ответ HCSibir1989
Лишнего тётенька бахнула.. Бывает!
Это газ
+2
-2
0
Ответ Александр Калинушкин
Если смотреть по игре, то у Зенита действительно провальный сезон. Если смотреть по отношению к Зениту со стороны болельщиков даже немосковских клубов за этот сезон, то у Зенита тоже провальный сезон.
А ещё, черви в навозной куче посовещались и решили что у Зенита провальный сезон.
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