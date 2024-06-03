Глава «Зенита» Илюхина о сезоне с тремя трофеями: «Провальный!»

Елена Илюхина оценила результаты «Зенита» в завершившемся сезоне.

Команда тренера Сергея Семака выиграла три национальных трофея в сезоне-2023/24: Olimpbet Суперкубок России, Мир и Фонбет Кубок России.

В финале Кубка России « » обыграл «Балтику» (2:1).

– Как оценить итоги сезона?

– Провальный сезон! Провальный сезон! – с улыбкой ответила председатель совета директоров петербургского клуба .

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