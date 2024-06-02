В Аргентине задержали одного из предполагаемых участников перестрелки и угроз в адрес Ди Марии. Анхелю и его семье угрожают после слов о проблемах с наркотиками в Росарио

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В Аргентине задержали одного из причастных к угрозам в адрес Анхеля Ди Марии.

Как передает Ole, в ночь на прошлую среду двое мужчин на мотоцикле устроили стрельбу возле заправочной станции в Росарио и оставили угрозу в адрес Ди Марии.

По заявлениям прокуратуры, в результате рейдов был задержан один из предполагаемых участников инцидента, а также найдено оружие, из которого могла осуществляться стрельба. При этом того, кто управлял мотоциклом, найти не удалось.

В марте сообщалось об угрозах в адрес полузащитника сборной Аргентины после его высказываний о проблемах с незаконным оборотом наркотиков в Росарио. Тогда преступники устроили стрельбу возле дома, где обычно останавливается Ди Мария, и угрожали убийством членов семьи футболиста.

Отметим, что угрозы в адрес Ди Марии поступают на фоне информации о возможном возвращении вингера «Бенфики» в «Росарио Сентраль».

10 комментариев
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Какими наркотикамииии?
+7
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+7
Очевидно в Росарио нет проблем с наркотиками. Вам сколько граммов вешать?
+7
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+7
Ответ mascinista
Раз уж ветки аргентинской нет, напишу здесь. В лиге профессиональ 28 клубов! Как они играют? 54 тура или своя система?
По 27 туров два раза за сезон (год), весна-осень
+2
0
+2
Раз уж ветки аргентинской нет, напишу здесь. В лиге профессиональ 28 клубов! Как они играют? 54 тура или своя система?
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ГТА не игрушка, это жизнь
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Перефразируя фильм "Удача Логанов": " В Рсарио нет проблем с наркотиками.
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Ответ Особенный1
Какими наркотикамииии?
Классика)))
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Ответ mascinista
Раз уж ветки аргентинской нет, напишу здесь. В лиге профессиональ 28 клубов! Как они играют? 54 тура или своя система?
В один круг
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Ответ football.in.kg
По 27 туров два раза за сезон (год), весна-осень
А что за Tabla Anual или Promedios где по сто игр?
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