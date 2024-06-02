В Аргентине задержали одного из предполагаемых участников перестрелки и угроз в адрес Ди Марии. Анхелю и его семье угрожают после слов о проблемах с наркотиками в Росарио

В Аргентине задержали одного из причастных к угрозам в адрес Анхеля Ди Марии.

Как передает Ole, в ночь на прошлую среду двое мужчин на мотоцикле устроили стрельбу возле заправочной станции в Росарио и оставили угрозу в адрес Ди Марии.

По заявлениям прокуратуры, в результате рейдов был задержан один из предполагаемых участников инцидента, а также найдено оружие, из которого могла осуществляться стрельба. При этом того, кто управлял мотоциклом, найти не удалось.

В марте сообщалось об угрозах в адрес полузащитника сборной после его высказываний о проблемах с незаконным оборотом наркотиков в Росарио. Тогда преступники устроили стрельбу возле дома, где обычно останавливается Ди Мария, и угрожали убийством членов семьи футболиста.

Отметим, что угрозы в адрес Ди Марии поступают на фоне информации о возможном возвращении вингера «Бенфики» в « ».