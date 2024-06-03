Александр Ерохин: «Зенит» пока выиграл не все, что можно – только российские трофеи. Сезон был непростым – это показывает, что у команды есть характер»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России OLIMPBET Суперкубок России Александр Ерохин Футбол

Александр Ерохин оценил выступление «Зенита» в сезоне-2023/24.

В воскресенье команда Сергея Семака выиграла Фонбет Кубок России, обыграв «Балтику» в Суперфинале. «Зенит» впервые в истории сделал домашний требл, выиграв чемпионат и Суперкубок России.

– «Зенит» уже выиграл все, что можно. Кто-то из команд может бороться с вами или пока нет?

– Пока выиграли не все, что можно – только российские трофеи.

Этот сезон был непростым, отчасти потому, что соперники всеми силами старались. Это показывает, что у команды есть характер. Все ребята молодцы, огромная благодарность им, – сказал полузащитник «Зенита».

Третий золотой дубль «Зенита»! И первый домашний требл в истории

6 комментариев
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Давайте в следующем сезоне как-нибудь буднично и без нервов выиграем чемпионство в 24 туре, а то у меня даже усы поседели во время матча с Ростовом :)
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Вообще почитал корёжку в телеге, и ещё раз убедился, что нормальное судейство для этих людей - это ошибки в пользу соперников Зенита. Потому что им объясняют момент с Нино и Козловым, а они горят в комментах, что все продались и там пеналь.
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А что еще мог выиграть Зенит?А то фраза ,что выиграли не все ,что можно - противоречит логике.
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Люди промахиваются по мячу. Почему у них берут интервью? Гыгыгыгыгыгыгыгыгы.
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С Победой! Напряженнейший сезон. Но всё выиграли.
+2
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Ответ ZarvuR2020
Вообще почитал корёжку в телеге, и ещё раз убедился, что нормальное судейство для этих людей - это ошибки в пользу соперников Зенита. Потому что им объясняют момент с Нино и Козловым, а они горят в комментах, что все продались и там пеналь.
Что с них взять? зато эталонного страдают!
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-2
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