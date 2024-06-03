Александр Ерохин: «Зенит» пока выиграл не все, что можно – только российские трофеи. Сезон был непростым – это показывает, что у команды есть характер»
Александр Ерохин оценил выступление «Зенита» в сезоне-2023/24.
В воскресенье команда Сергея Семака выиграла Фонбет Кубок России, обыграв «Балтику» в Суперфинале. «Зенит» впервые в истории сделал домашний требл, выиграв чемпионат и Суперкубок России.
– «Зенит» уже выиграл все, что можно. Кто-то из команд может бороться с вами или пока нет?
– Пока выиграли не все, что можно – только российские трофеи.
Этот сезон был непростым, отчасти потому, что соперники всеми силами старались. Это показывает, что у команды есть характер. Все ребята молодцы, огромная благодарность им, – сказал полузащитник «Зенита».
Третий золотой дубль «Зенита»! И первый домашний требл в истории
Давайте в следующем сезоне как-нибудь буднично и без нервов выиграем чемпионство в 24 туре, а то у меня даже усы поседели во время матча с Ростовом :)