Бендтнер о тратах: «У меня 50 тысяч бутылок вина, есть по 140 000 фунтов за ящик. Много тратил на азартные игры. К 24 я потратил практически все, но купил недвижимость, предметы искусства»

Теги премьер-лига Англия Сборная Дании по футболу Арсенал Никлас Бендтнер деньги алкоголь и спорт Футбол

Никлас Бендтнер рассказал о крупных тратах на алкоголь и азартные игры.

«На задних сиденьях автобуса сборной Дании старшие игроки постоянно говорили о вине. Я коллекционировал вино с 19 лет. Когда команда собиралась по понедельникам, все приносили по бутылке и дегустировали. В этот день мы выпивали по четыре бокала и говорили о вине.

У меня сейчас около 50 тысяч бутылок вина. Есть по 15 000 фунтов за бутылку, 140 000 фунтов стерлингов за ящик. Вы бы купили один ящик, чтобы продать, и еще один, чтобы выпить.

К 24 годам я потратил практически все, что у меня было, но купил вино, недвижимость, предметы искусства. Я остался один на один со своими деньгами.

Меня очень поддерживали в клубе, но за пределами поля поддержка была не так сильна. Одна из прекрасных черт, которые я люблю в себе, – это то, что мне нравится пробовать новое. Я никогда не скажу: «Нет, я не хочу пробовать», – скорее возьму и попробую. Когда покупаешь вино за 150 тысяч фунтов, деньги уходят быстро.

Я купил Harley Davidson после ночи, проведенной в Лас-Вегасе. Он не был нам нужен – мы просто немного покатались на нем, а потом вернули в магазин, и я вернул часть своих денег.

Я много потратил на азартные игры. Когда получаешь такой кайф от футбола, очень трудно найти его где-то еще. Вы играете в азартные игры, чтобы испытать это чувство, но его не будет без крупных ставок. Блэкджек, рулетка… мы играли во все, что угодно, даже дома, когда брали мяч для гольфа и бросали в чашку с 20 метров на тысячу фунтов за каждое попадание.

Вы играете в футбол всего два раза в неделю, поэтому ищете этого ощущения чаще. Потом я понял, что не имело значения, выиграл я или проиграл – в конце концов, в азартных играх нет победителей, поэтому я перестал это делать. Я умею говорить себе «стоп». В 24 года я усвоил достаточно, чтобы остановиться.

Сейчас игрокам платят около 400 тысяч в неделю. Важно, чтобы их окружали правильные люди, которые дают хорошие советы», – сказал бывший игрок «Арсенала» в интервью Daily Mail.

8 комментариев
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Лорд молодец, пожил в свое удовольствие и остановился, помудрел…респект)
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Не хватает его
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Ответ Ashan Sorokin
Не хватает его
Так говорят все крупье Лас-Вегаса и тот продавец мотоцикла.
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Вино, недвижимость, предметы искусства... Почему нет?
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Почему нет победителей? Казино/БК.
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Можно по 2 бутылки в день выпивать - хватит больше, чем на остаток жизни.
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Чтобы коллекционировать вино, недвижимость, предметы искусства, надо как минимум во всем этом разбираться. Не удивлюсь, если коллекция претерпит серьезную уценку.
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