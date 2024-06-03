Тони Кроос: «Я бы не поверил, если бы мне сказали, что я 6 раз выиграю Лигу чемпионов. Завершить именно так в «Реале» – то, чего я хотел»
Тони Кроос поделился эмоциями после победы в Лиге чемпионов.
«Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию» (2:0) в финальном матче.
«Это невероятно. Если бы кто-то сказал мне, что я выиграю шесть титулов Лиги чемпионов, я бы не поверил. Это фантастика.
Кроме того, завершить именно таким образом в «Реале» – это то, чего я всегда хотел», – сказал полузащитник Тони Кроос.
Немецкий хавбек ранее объявил о завершении игровой карьеры после Евро-2024.
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