Тони Кроос: «Я бы не поверил, если бы мне сказали, что я 6 раз выиграю Лигу чемпионов. Завершить именно так в «Реале» – то, чего я хотел»

Тони Кроос поделился эмоциями после победы в Лиге чемпионов.

«Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию» (2:0) в финальном матче.

«Это невероятно. Если бы кто-то сказал мне, что я выиграю шесть титулов , я бы не поверил. Это фантастика.

Кроме того, завершить именно таким образом в « » – это то, чего я всегда хотел», – сказал полузащитник .

Немецкий хавбек ранее объявил о завершении игровой карьеры после Евро-2024.

Триумф «Мадрида» доказывает: игроки могут быть важнее тренера. Даже в эпоху Пепа