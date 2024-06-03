Тони Кроос: «Я бы не поверил, если бы мне сказали, что я 6 раз выиграю Лигу чемпионов. Завершить именно так в «Реале» – то, чего я хотел»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Тони Кроос Футбол

Тони Кроос поделился эмоциями после победы в Лиге чемпионов.

«Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию» (2:0) в финальном матче.

«Это невероятно. Если бы кто-то сказал мне, что я выиграю шесть титулов Лиги чемпионов, я бы не поверил. Это фантастика.

Кроме того, завершить именно таким образом в «Реале» – это то, чего я всегда хотел», – сказал полузащитник Тони Кроос.

Немецкий хавбек ранее объявил о завершении игровой карьеры после Евро-2024.

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29 комментариев
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Одно из эпичнейших завершений карьеры в истории
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Ответ Блок-шот Эвана Мобли
Кроос-закончил карьеру в любимом клубе на мажорной ноте, в ранге великого чемпиона. Иньеста, Чави, Вальдес и десятки прочих-побирались по всяким Япония и Саудовским Аравиям, будучи подло выгнанным из родного клуба
Вот ни разу не болельщик БЧК или Иньесты, но к чему такие сравнения? Каждый делает то что ему лучше, Иньеста вообще человек своеобразный, с массой психологических проблем и для него игра в футбол это отдушина, пусть играет хоть в чемпионате Мозамбика если ему так лучше, ну тебе то какое дело?
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+15
Выигрывай евро , набирай на нем хотя бы пару голевых действий , и претендуй на золотой мяч , вот это действительно будет красиво
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+14
Ответ Tun
Одно из эпичнейших завершений карьеры в истории
Самое эпичное завершение, конечно, у Зидана было :D но и Кроос эффектно уходит. особенно если удастся со сборной как следует пошуметь
+14
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Спасибо за эти невероятные 10 лет, Тони! Один из величайших ЦП в истории - без обсуждений! Его игра, достижения - это что-то за гранью! Будем очень скучать!
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+8
Уходит на пике в ранге победителя, что может быть лучше. Но если вдруг удаться Германии пошуметь на Евро или вообще выиграть его, то Тони всерьез может претендовать на Золотой Мяч. Это было просто самое эпичное завершение карьеры, какое только может быть.
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+6
Ответ Radik_2.0
Самое эпичное завершение, конечно, у Зидана было :D но и Кроос эффектно уходит. особенно если удастся со сборной как следует пошуметь
Да, Зидан так играл за Францию, что даже не верилось, что в такой форме можно завершать карьеру. Матч против Бразилии возможно лучший матч Зидана за Францию. Это просто высший уровень.
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Уйти красиво мало кому удаётся. Желание заработать ещё и ещё перевешивает. Поэтому уважуха Кроосу! Хочется искренне пожелать ему удачи на Евро.
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Ответ Юрий Кечко
Как там попрощались с Раулем, Касильясом , Йерро И так далее ?
Всё норм. Все работали/работают в системе клуба. Когда в Каталонии чемпионский парад?
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Кроос — Великий, без вопросов. Один из любимейших игроков в этом «Реале». Вообще всегда поражал его высокий игровой интеллект и как он читает игру. Последние годы он буквально ходил пешком в центре поля, но в любой момент мог вырезать точнейший пас метров на 30 вперёд на набегающего в штрафную партнёра, и всегда был в нужном месте в нужное время, не проваливаясь по позиции. И вроде его было почти не видно, но без него было всё совсем не то. Это и есть настоящие величие.
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Ответ Олег Самсонович
Красавец. Вот и Модричу в этом же сезоне надо было так же красиво завершить карьеру, а так в новом сезоне будет выходить на 10 минут и то не в каждом матче.
Модрич может со скамейки выходить и доиграть еще до одной ЛЧ и тоже уйти красиво.
А в следуюшем сезоне с приходом Мбаппе его авторитет очень нужен, хорошо, что он остается
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Тони по красивому)
Эго никогда его не перетягивало
Без Крооса центр поля будет уже не тот
Другого плана игроки заменят
Разве что еще Лука сезон выдаст)
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Не карьера а мечта
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Величайший Тони Кроос, будет пустовато в следующем сезоне без тебя). Уходит чемпионом на пике! Желаю удачи на Евро, Тони Кроос!
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теперь ЧЕ, ЗМ и можно уходить в закат
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Это была славная охота Тони ! Как всегда был одним из лучших в финале .
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Красавец. Вот и Модричу в этом же сезоне надо было так же красиво завершить карьеру, а так в новом сезоне будет выходить на 10 минут и то не в каждом матче.
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О таком можно и фильм снять,как и с Хави в 2015 м с треблом,когда на церемонии прощания приходят такие игроки,как Касилияс,Рамос и т.д
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Очень неплохо сейчас адидас и Реал заработают на джерси Тони
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Ответ Юрий Кечко
Как там попрощались с Раулем, Касильясом , Йерро И так далее ?
напомни пожалуйста, как? особенно интересно с Касом
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Ответ Блок-шот Эвана Мобли
Кроос-закончил карьеру в любимом клубе на мажорной ноте, в ранге великого чемпиона. Иньеста, Чави, Вальдес и десятки прочих-побирались по всяким Япония и Саудовским Аравиям, будучи подло выгнанным из родного клуба
Где там Рауль играл или Касильяс или Рамос?
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Terminó su carrera muy bien
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Ответ Radik_2.0
Самое эпичное завершение, конечно, у Зидана было :D но и Кроос эффектно уходит. особенно если удастся со сборной как следует пошуметь
при всём уважении к Кроосу Зидан другой уровень даже несмотря на то самое удивление
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Ответ Рамазан Багомедов
при всём уважении к Кроосу Зидан другой уровень даже несмотря на то самое удивление
Не согласен. Кросс как раз на уровне Зидана.
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