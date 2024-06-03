Оздоев о доминировании «Зенита»: «У «Баварии» была многолетняя серия, но это не значит, что в Германии плохой чемпионат. В России так же – нужно просто быть готовым конкурировать»

Магомед Оздоев высказался о победной серии «Зенита» в Мир РПЛ.

В сезоне-2023/24 «Зенит» в 6-й раз подряд стал чемпионом России, а также выиграл и Суперкубок страны. В финале Фонбет Кубка России команда Сергея Семака обыграла «Балтику» (2:1).

– Игра была хорошей, интересной для болельщиков. « » показала хороший футбол, но «Зенит» за счет качества и опыта вырвал победу. Я так и думал, что «Зенит» в любом случае дожмет и одержит победу.

– Снижает ли интерес доминирование «Зенита»?

– Нет, почему? В Германии у «Баварии» тоже была многолетняя победная серия, но это не означает, что у них плохой чемпионат, в этом году « » смог стать чемпионом.

Так же и в России. Нужно просто быть готовым конкурировать. В прошлом другим командам это удавалось, были и те, кто два года подряд становился чемпионом. Не все вечно, просто на данном этапе так. Для «Зенита» это великолепное время, – сказал экс-полузащитник « », выступающий за ПАОК.