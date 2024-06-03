Оздоев о доминировании «Зенита»: «У «Баварии» была многолетняя серия, но это не значит, что в Германии плохой чемпионат. В России так же – нужно просто быть готовым конкурировать»

Теги Зенит Бавария Байер премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России бундеслига Германия Балтика Магомед Оздоев ТАСС Футбол

Магомед Оздоев высказался о победной серии «Зенита» в Мир РПЛ.

В сезоне-2023/24 «Зенит» в 6-й раз подряд стал чемпионом России, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны. В финале Фонбет Кубка России команда Сергея Семака обыграла «Балтику» (2:1).

– Игра была хорошей, интересной для болельщиков. «Балтика» показала хороший футбол, но «Зенит» за счет качества и опыта вырвал победу. Я так и думал, что «Зенит» в любом случае дожмет и одержит победу.

– Снижает ли интерес доминирование «Зенита»?

– Нет, почему? В Германии у «Баварии» тоже была многолетняя победная серия, но это не означает, что у них плохой чемпионат, в этом году «Байер» смог стать чемпионом.

Так же и в России. Нужно просто быть готовым конкурировать. В прошлом другим командам это удавалось, были и те, кто два года подряд становился чемпионом. Не все вечно, просто на данном этапе так. Для «Зенита» это великолепное время, – сказал экс-полузащитник «Зенита», выступающий за ПАОК.

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26 комментариев
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Ответ Любитель побеждать
Конечно не значит - в Германии играют мировые звезды, а в РПЛ деревяшки.
Зенит то в этом виноват? )
+11
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+11
Клубы Германии регулярно доходят до финальных стадий лч, не только Бавария , лейпциг был в полуфинале пару лет назад , Боруссия вот в финале , епт да даже Шальке пердивный в нынешние времена был в полуфинале в начале 2010-х, именно это говорит о уровне лиги
+12
-4
+8
Ага. Ещё сравни Реал в Лч за последние 11 лет 6 раз выиграл.
+4
-1
+3
Да хороший, зрелищный и конкурентноспособный чемпионат, только одни проходят дистанцию на мерседесах, другие на запорожцах, третьи на самокатах.
+3
0
+3
Ответ Юрий Кечко
Клубы Германии регулярно доходят до финальных стадий лч, не только Бавария , лейпциг был в полуфинале пару лет назад , Боруссия вот в финале , епт да даже Шальке пердивный в нынешние времена был в полуфинале в начале 2010-х, именно это говорит о уровне лиги
Забыл ещё про айнтрахт бравший ле
+5
-2
+3
Конечно не значит - в Германии играют мировые звезды, а в РПЛ деревяшки.
+12
-9
+3
Ответ Алешка Терминатор
И снова мы вас видим типичное проявление провинциальных комплексов. Плюс, передёргивание. Что поделать, такова зависть провинции. Она всегда была и всегда будет, надо относится к этому явлению как к неизбежной данности.
Зенит - чемпион! Сезон окончен. А с 5 места все продолжаются бормотания.
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Ответ Анна Уварова
У Баварии была впечатляющая доминация на международной арене и в чемпионате. А у Зенита только в чемпионате
"Впечатляющая доминация" на международной арене закончилась 1 кубком ЛЧ за 10 лет
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Ответ Beast
Комментарий удален модератором
Может, тогда Аль-Хиляль? Аль-Наср же ничего не выиграл
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Можно начать с того,что Бавария за сезон 2022-23 заработала чистую прибыль в 35 млн евро,а не сидит в кармане у государственной компании,которая сама понесла убытки в прошлом году.
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Ответ Алешка Терминатор
Зенит надо сравнивать не с Баварией, а со Сконто Александра Петровича Старкова. Потому что Бавария в еврокубках обычно выступает более внятно чем "достойно уступили Брюгге"
Не передергивай, со Сконто всегда сравнивали Романцевский Спартак. И в этом сравнении Спартак не потянул, так что пришлось переманивать Старкова. У Спартака всегда все средства якобы хороши.
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У Баварии была впечатляющая доминация на международной арене и в чемпионате. А у Зенита только в чемпионате
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Газпром, Роснефть, Лукойл, ВТБ, Аэрофлот, Россети и др., и бюджетные, это понятно. Но, давайте не будем лукавить. В европейских чемпионатах, и не только в ведущих, работа на тренировках, самотдача в играх, стремление к совершенству игроков и вообще профессиональное отношение к своему делу совсем иное, чем в нашем. И что немаловажно, поддержка болельщиков. Даже на играх аутсайдеров, можно сказать, полные стадионы.
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Ответ munhin
Зенит то в этом виноват? )
Вы не понимаете разницу между уровнем футбола в Германии и России? Зенит это игрушка крупнейшей гос компании. Бавария клуб с мировым именем, один из величайших футбольных клубов мира. Если не понимаете этого, то неизлечимо больны
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Комментарий удален модератором
Ответ Ка Ман
Да хороший, зрелищный и конкурентноспособный чемпионат, только одни проходят дистанцию на мерседесах, другие на запорожцах, третьи на самокатах.
Как и в любом чемпионате кроме МЛС
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доминирование в футболе - енто чашка лиги в 15 раз
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Ответ Stas Politik
"Впечатляющая доминация" на международной арене закончилась 1 кубком ЛЧ за 10 лет
Ровно на 1 больше, чем у позора российского футбола. А главное участие в финальных стадиях ЛЧ, приносят намного больше, чем договорники с Зенитом в Кубке УЕФА
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