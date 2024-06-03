Виртц – лучший игрок сезона Бундеслиги по версии футболистов, Джака – 2-й, Гирасси – 4-й, Кейн – 7-й (Kicker)

Флориан Виртц назван лучшим футболистом сезона в Бундеслиги по версии игроков.

Футболисты, выступающие в чемпионате Германии, ответили в опросе на вопрос о лучшем игроке в прошедшем сезоне.

В голосовании, которое провел Kicker, приняло участие 227 игроков.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. («Байер») – 51,1% голосов;

2. («Байер») – 7,5%;

3. («Байер») – 6,2%;

4. («Штутгарт») – 5,4%;

5-6. («Бавария») и («Штутгарт») – 4,4%;

7. («Бавария») – 3,5%;

8. («Лейпциг») – 1,8%.

Виртц забил 11 голов и сделал 11 результативных передач в 32 матчах сезона Бундеслиги, в котором «Байер» стал чемпионом.