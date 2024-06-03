Виртц – лучший игрок сезона Бундеслиги по версии футболистов, Джака – 2-й, Гирасси – 4-й, Кейн – 7-й (Kicker)

Теги Бавария Байер Штутгарт бундеслига Германия рейтинги Гранит Джака РБ Лейпциг Харри Кейн Алекс Гримальдо Серу Гирасси Дениз Ундав Хави Симонс Джамал Мусиала Флориан Виртц Футбол

Флориан Виртц назван лучшим футболистом сезона в Бундеслиги по версии игроков.

Футболисты, выступающие в чемпионате Германии, ответили в опросе на вопрос о лучшем игроке в прошедшем сезоне.

В голосовании, которое провел Kicker, приняло участие 227 игроков.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Флориан Виртц («Байер») – 51,1% голосов;

2. Гранит Джака («Байер») – 7,5%;

3. Алекс Гримальдо («Байер») – 6,2%;

4. Серу Гирасси («Штутгарт») – 5,4%;

5-6. Джамал Мусиала («Бавария») и Дениз Ундав («Штутгарт») – 4,4%;

7. Харри Кейн («Бавария») – 3,5%;

8. Хави Симонс («Лейпциг») – 1,8%.

Виртц забил 11 голов и сделал 11 результативных передач в 32 матчах сезона Бундеслиги, в котором «Байер» стал чемпионом.

6 комментариев
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Вирц более чем заслужил, но всё же смешно смотреть на 3,5% голосов у Кейна, сделавшего за сезон 44 результативных балла и взявшего ЗБ
+10
-2
+8
Кейн низковато, все ж обоадатель золотой бутсы. Не его вина, что Бавария посыпалась
+6
-2
+4
Более чем заслуженно. Такой сезон после такой травмы - это настоящий подвиг. Виртц умница 👏🏻
+2
0
+2
Вот Вирц в этом сезоне вообще вышел на другой уровень, до этого просто был ярким игроком. Но сейчас он играет зрело в отличии от нашего Мусиалы.
0
0
0
Ответ Даниил Гутин
Вирц более чем заслужил, но всё же смешно смотреть на 3,5% голосов у Кейна, сделавшего за сезон 44 результативных балла и взявшего ЗБ
Ну Кейн не имеет влияния на игру, результативные действия да, вот допустим Кевин Де Брейне последние несколько лет имеет самое большое влияние на игру, любимый игрок Пепа всех времен
+1
-1
0
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