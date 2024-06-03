Виртц – лучший игрок сезона Бундеслиги по версии футболистов, Джака – 2-й, Гирасси – 4-й, Кейн – 7-й (Kicker)
Флориан Виртц назван лучшим футболистом сезона в Бундеслиги по версии игроков.
Футболисты, выступающие в чемпионате Германии, ответили в опросе на вопрос о лучшем игроке в прошедшем сезоне.
В голосовании, которое провел Kicker, приняло участие 227 игроков.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. Флориан Виртц («Байер») – 51,1% голосов;
2. Гранит Джака («Байер») – 7,5%;
3. Алекс Гримальдо («Байер») – 6,2%;
4. Серу Гирасси («Штутгарт») – 5,4%;
5-6. Джамал Мусиала («Бавария») и Дениз Ундав («Штутгарт») – 4,4%;
7. Харри Кейн («Бавария») – 3,5%;
8. Хави Симонс («Лейпциг») – 1,8%.
Виртц забил 11 голов и сделал 11 результативных передач в 32 матчах сезона Бундеслиги, в котором «Байер» стал чемпионом.