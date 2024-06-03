«Челси» объявит о назначении Марески в понедельник. «Лестер» получит 10 млн фунтов

«Челси» уладил все вопросы, касающиеся назначения Энцо Марески главным тренером.

The Athletic сообщает, что о сотрудничестве будет объявлено в понедельник. Презентация пройдет позже на этой неделе.

« » в качестве компенсации получит около 10 млн фунтов. В « » также перейдут шесть членов тренерского штаба, включая , игравшего за «синих».

Контракт с будет рассчитан на пять лет с опцией продления еще на сезон.