«Челси» объявит о назначении Марески в понедельник. «Лестер» получит 10 млн фунтов

Теги Челси премьер-лига Англия Энцо Мареска Лестер чемпионшип Вилли Кабальеро деньги Футбол

«Челси» уладил все вопросы, касающиеся назначения Энцо Марески главным тренером.

The Athletic сообщает, что о сотрудничестве будет объявлено в понедельник. Презентация пройдет позже на этой неделе.

«Лестер» в качестве компенсации получит около 10 млн фунтов. В «Челси» также перейдут шесть членов тренерского штаба, включая Вилли Кабальеро, игравшего за «синих».

Контракт с Мареской будет рассчитан на пять лет с опцией продления еще на сезон.

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18 комментариев
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Нахрена с тренером контракт на 5 лет, не понимаю. Если у него не получится, он и полугода не отработает, а компенсация дикая будет
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Очередной бред. Взяли хотя бы из каталонии парня
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Чувствуется,либо жёстко и жидко обосремся,либо эпично,превозмогая все трудности сыграем по-настоящему хороший футбол,по пути выигрывая трофеи
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Ответ EnzO
Нахрена с тренером контракт на 5 лет, не понимаю. Если у него не получится, он и полугода не отработает, а компенсация дикая будет
Откаты, коррупция в Европе и США похлеще чем где либо в мире, ну или просто абсолютное сумасшествие на Западе, что тоже очевидно. ))
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