«Челси» объявит о назначении Марески в понедельник. «Лестер» получит 10 млн фунтов
«Челси» уладил все вопросы, касающиеся назначения Энцо Марески главным тренером.
The Athletic сообщает, что о сотрудничестве будет объявлено в понедельник. Презентация пройдет позже на этой неделе.
«Лестер» в качестве компенсации получит около 10 млн фунтов. В «Челси» также перейдут шесть членов тренерского штаба, включая Вилли Кабальеро, игравшего за «синих».
Контракт с Мареской будет рассчитан на пять лет с опцией продления еще на сезон.