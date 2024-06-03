Гасперини о Суперкубке Европы: «Когда я «просил» «Реал», то шутил – как и про «Ливерпуль». Но в ЛЕ это принесло «Аталанте» удачу. Нас ждет встреча с самой прославленной командой мира»
Джан Пьеро Гасперини провел параллель между играми с «Реалом» и «Ливерпулем».
«Когда я говорил, что предпочитаю «Реал» «Боруссии», я шутил – так же, как шутил, когда «просил» «Ливерпуль» в четвертьфинале Лиги Европы. Впрочем, в тот раз это принесло нам удачу.
Нас ждет встреча с самой прославленной командой мира, все внимание будет сосредоточено на нас. Мы уже думали об этом сегодня, нет смысла отрицать», – сказал главный тренер «Аталанты».
Бергамаски встретятся с «Реалом» в матче за Суперкубок Европы 14 августа.