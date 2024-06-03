Дегтярев о финале Кубка России: «Праздник футбола, яркий матч. Поздравляю «Зенит». «Балтика» показала хороший футбол, но чуть‑чуть не хватило»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика Политика Матч ТВ Михаил Дегтярев Футбол

Михаил Дегтярев высказался о финальном матче Кубка России.

«Зенит» обыграл «Балтику» (2:1) в финале Фонбет Кубка России.

«Финал прекрасный, боевой. Праздник футбола. Матч был ярким, динамичным. Таким должен быть финал.

Поздравляю «Зенит» с победой.

«Балтика» тоже показала хороший футбол, но чуть‑чуть не хватило. Но это спорт, это футбол», – сказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

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4 комментария
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Игра получилась очень не плохой. Балтике очень обидно, при хорошей в принципе игре, пропустить в добавочное время. Дотяни они до пенальти, у них было бы преимущество. Латышонок надёжнее вратарей Зенита
+6
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+5
в сауне дегтярев делает сальто (с)
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Ответ Martin Naceri
Чемпион кое как выиграл у последней команды 🤦🏻‍♂️
Да вроде все претенденты кое как выиграли у Балтики (то же Динамо два забило после 90-й, а до этого проигрывало), а Спартак и вовсе проиграл
+1
0
+1
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