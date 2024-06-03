Дегтярев о финале Кубка России: «Праздник футбола, яркий матч. Поздравляю «Зенит». «Балтика» показала хороший футбол, но чуть‑чуть не хватило»

Михаил Дегтярев высказался о финальном матче Кубка России.

«Зенит» обыграл «Балтику» (2:1) в финале Фонбет Кубка России.

«Финал прекрасный, боевой. Праздник футбола. Матч был ярким, динамичным. Таким должен быть финал.

Поздравляю «Зенит» с победой.

« » тоже показала хороший футбол, но чуть‑чуть не хватило. Но это спорт, это футбол», – сказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

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