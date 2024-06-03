Глава Ломбардии поздравил Анчелотти с победой в ЛЧ: «Карлетто вновь покорил Европу. Сейчас хотелось бы видеть его во главе сборной Италии больше, чем когда-либо»
Глава Ломбардии хочет видеть Карло Анчелотти во главе сборной Италии.
В субботу «Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию» в финале Лиги чемпионов, выиграв трофей в 15-й раз. Анчелотти выиграл Лигу чемпионов в 5-й раз в тренерской карьере.
«Еще один успех тренера, которого мы, миланисты, вспоминаем с любовью. Сейчас мне больше, чем когда-либо, хотелось бы увидеть его во главе сборной.
Бурные аплодисменты Карлетто Анчелотти, который снова покорил Европу, выиграв Лигу чемпионов с «Реалом». Теперь мы сможем насладиться невероятным матчем «Аталанты» и «Реала» в Суперкубке Европы», – написал Аттилио Фонтана в соцсетях.
У Анчелотти – пять побед в Лиге чемпионов. Мировой лидер, теперь с отрывом!
Триумф «Мадрида» доказывает: игроки могут быть важнее тренера. Даже в эпоху Пепа
в сборной италии он провалится как это было, например, в эвертоне
Хотя и сборная Бразилии, о которой так много говорили в прошлом голу - просто супер.