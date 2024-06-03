Глава Ломбардии поздравил Анчелотти с победой в ЛЧ: «Карлетто вновь покорил Европу. Сейчас хотелось бы видеть его во главе сборной Италии больше, чем когда-либо»

Теги Аталанта Карло Анчелотти Реал Мадрид сборная Италии по футболу серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Суперкубок Европы Политика Футбол

Глава Ломбардии хочет видеть Карло Анчелотти во главе сборной Италии.

В субботу «Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию» в финале Лиги чемпионов, выиграв трофей в 15-й раз. Анчелотти выиграл Лигу чемпионов в 5-й раз в тренерской карьере.

«Еще один успех тренера, которого мы, миланисты, вспоминаем с любовью. Сейчас мне больше, чем когда-либо, хотелось бы увидеть его во главе сборной.

Бурные аплодисменты Карлетто Анчелотти, который снова покорил Европу, выиграв Лигу чемпионов с «Реалом». Теперь мы сможем насладиться невероятным матчем «Аталанты» и «Реала» в Суперкубке Европы», – написал Аттилио Фонтана в соцсетях.

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9 комментариев
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Карло и дальше прославляет великую итальянскую тренерскую школу, молодец!
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Ответ Ваня Шипитко
анчелотти топ, но ему нужны очень сильные игроки. в сборной италии он провалится как это было, например, в эвертоне
Назвать сборную Италии слабой, несмотря на ее невыход на ЧМ, язык не поворачивается. С правильным менеджером эта команда способна на очень многое, что Италия и доказала на Евро-2020
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Ответ Папа Футбола
Возглавить сборнуй Италии для Анчелотти, после такой невероятно успешной клубной карьеры, это было бы вишенкой на торте.
анчелотти топ, но ему нужны очень сильные игроки.

в сборной италии он провалится как это было, например, в эвертоне
+5
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+3
Возглавить сборнуй Италии для Анчелотти, после такой невероятно успешной клубной карьеры, это было бы вишенкой на торте.
+4
-3
+1
Ответ Ваня Шипитко
анчелотти топ, но ему нужны очень сильные игроки. в сборной италии он провалится как это было, например, в эвертоне
Да вроде норм у Италии сборная, топ-5 точно
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Анчелотти-младший скоро выйдет на главную сцену
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Это был бы своего рода заслуженный отдых, все же футбол сборных не такой интенсивный, как клубный
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Было бы приятно увидеть Анчелотти во главе именитой европейской сборной.
Хотя и сборная Бразилии, о которой так много говорили в прошлом голу - просто супер.
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Ответ superbro
Это был бы своего рода заслуженный отдых, все же футбол сборных не такой интенсивный, как клубный
Так и Анчелотти не так молод. Уверен, он и сам задумывается о переходе в сборную
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