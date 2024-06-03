Глава Ломбардии поздравил Анчелотти с победой в ЛЧ: «Карлетто вновь покорил Европу. Сейчас хотелось бы видеть его во главе сборной Италии больше, чем когда-либо»

Глава Ломбардии хочет видеть Карло Анчелотти во главе сборной Италии.

В субботу «Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию» в финале чемпионов, выиграв трофей в 15-й раз. Анчелотти выиграл Лигу чемпионов в 5-й раз в тренерской карьере.

«Еще один успех тренера, которого мы, миланисты, вспоминаем с любовью. Сейчас мне больше, чем когда-либо, хотелось бы увидеть его во главе сборной.

Бурные аплодисменты Карлетто Анчелотти, который снова покорил Европу, выиграв Лигу чемпионов с «Реалом». Теперь мы сможем насладиться невероятным матчем «Аталанты» и « » в Суперкубке Европы», – написал Аттилио Фонтана в соцсетях.

У Анчелотти – пять побед в Лиге чемпионов. Мировой лидер, теперь с отрывом!

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