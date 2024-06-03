Кроос готов оставить Вальверде 8-й номер в «Реале»: «Будет честью отдать его этому парню»

Теги Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Тони Кроос Федерико Вальверде Футбол

Тони Кроос хочет отдать Федерико Вальверде свой номер в «Реале».

Полузащитник «Реала» и сборной Германии завершит карьеру после Евро-2024. Финал Лиги чемпионов, в котором «Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию» (2:0), стал последним матчем Крооса на клубном уровне.

«В следующем сезоне мой 8-й номер освободится. Понимаете, о чем я? Для меня будет большой честью отдать свой номер этому парню, Феде Вальверде», – сказал Кроос, выступая перед болельщиками на площади Сибелес.

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Вальверде – Кроосу: «В детстве мечтал, как играю с кумиром – это исполнилось. Люблю тебя и благодарен за то, кем являюсь». Тони ответил: «У тебя есть все, чтобы стать капитаном «Реала», поговорим про № 8»

3 комментария
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Вальверде достоин, будущий капитан
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Ответ pit4er
Вальверде достоин, будущий капитан
Абсолютно верно, лучше кандидатуры не найти.
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+5
Вальверде достоин.
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