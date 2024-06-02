Италия и Португалия вышли в финал юношеского Евро. Португальцы отыгрались с 0:2 в полуфинале против Сербии, Тровишку забил победный на 95-й

Определились финалисты молодежного Евро.

Италия и сыграют в решающем матче чемпионата Европы для команд до 17 лет.

В 1/2 финала итальянцы обыграли Данию (1:0), а португальцы прошли команду Сербии (3:2). При этом Португалия проигрывала 0:2 после первого тайма, но забила три гола во втором. Победный мяч Жоау Тровишку забил на 95-й минуте.

Финал состоится 5 июня в Лимасоле.