Италия и Португалия вышли в финал юношеского Евро. Португальцы отыгрались с 0:2 в полуфинале против Сербии, Тровишку забил победный на 95-й
Определились финалисты молодежного Евро.
Италия и Португалия сыграют в решающем матче чемпионата Европы для команд до 17 лет.
В 1/2 финала итальянцы обыграли Данию (1:0), а португальцы прошли команду Сербии (3:2). При этом Португалия проигрывала 0:2 после первого тайма, но забила три гола во втором. Победный мяч Жоау Тровишку забил на 95-й минуте.
Финал состоится 5 июня в Лимасоле.