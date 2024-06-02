Более полумиллиона болельщиков «Реала» посетили парад по случаю победы в Лиге чемпионов
Полмиллиона человек посетили празднование «Реалом» победы в Лиге чемпионов.
«Сливочные» в субботу победили дортмундскую «Боруссию» (2:0) в финале турнира в Лондоне.
Сегодня «Реал» вернулся в Мадрид и проводит чемпионский парад по случаю завоевания 15-го кубка.
Команда сперва посетила кафедральный собор Альмудена, затем навестила офис Мадридского сообщества и городского совета.
Позже футболисты и тренеры направились к фонтану Сибелес, где «Реал» традиционно отмечает свои успехи.
Финальная точка маршрута – стадион «Сантьяго Бернабеу».
Как передает As, более полумиллиона болельщиков «Мадрида» присутствовало в общей сложности на протяжении всего маршрута команды.
Фото: as.com, realmadrid.com
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Надеюсь каждый Мадридиста. который хотел бы попасть на празднование - исполнит свою мечту🤍
Я натерпелся 1/8 с Лионом, Ромой, Арсеналом, победы Депортиво и Валенсии, но Реал любил всей душой…
А сейчас за него болеет каждый 2 школьник на планете и вообще, я будто фанат Тейлор Свифт, а раньше был тру фанатом Металлики…
Даже не знаю, нужны ли такие победы или лучше те ощущения от долгожданной Десимы, когда я по столам в спортбаре бегал 😂
Я болею за Реал, а не его победы, и вся эта шумиха как-то это обесценивает … !
Хотя уйдёт Перес, уйдёт и доминация….
Футбол тем и хорошо)
Hala Madrid 🏆 👑 ⚽️