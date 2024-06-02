Более полумиллиона болельщиков «Реала» посетили парад по случаю победы в Лиге чемпионов

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА болельщики Сантьяго Бернабеу Футбол

Полмиллиона человек посетили празднование «Реалом» победы в Лиге чемпионов.

«Сливочные» в субботу победили дортмундскую «Боруссию» (2:0) в финале турнира в Лондоне.

Сегодня «Реал» вернулся в Мадрид и проводит чемпионский парад по случаю завоевания 15-го кубка.

Команда сперва посетила кафедральный собор Альмудена, затем навестила офис Мадридского сообщества и городского совета.

Позже футболисты и тренеры направились к фонтану Сибелес, где «Реал» традиционно отмечает свои успехи.

Финальная точка маршрута – стадион «Сантьяго Бернабеу».

Как передает As, более полумиллиона болельщиков «Мадрида» присутствовало в общей сложности на протяжении всего маршрута команды.

Фото: as.com, realmadrid.com

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20 комментариев
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Из них тысяч 10 переодетые каталонцы, где еще такую красоту смогут лицезреть
+24
-7
+17
HalaMadrid!
Надеюсь каждый Мадридиста. который хотел бы попасть на празднование - исполнит свою мечту🤍
+17
-4
+13
Мадрид гуляет! Танцует и поёт. Мадридисты всем поздравления с успешным сезоном! А ведь были 😭которые говорили, что с введением VAR «Реал» ЛЧ не возьмёт. Где-то они есть и 😭😭😭😭😭ещё сильнее
+14
-3
+11
Очень рад за Начо. Столько лет был запасным и наконец дождался своего шанса. Поднял кубок чемпионов в роли капитана. Еще и среди многотысячной армии болельщиков. Просто сказка
+7
-2
+5
Вот даже не знаю, я начал болеть за Реал до эпохи галактиоса, даже Фигу ещё не купили и тд….
Я натерпелся 1/8 с Лионом, Ромой, Арсеналом, победы Депортиво и Валенсии, но Реал любил всей душой…
А сейчас за него болеет каждый 2 школьник на планете и вообще, я будто фанат Тейлор Свифт, а раньше был тру фанатом Металлики…
Даже не знаю, нужны ли такие победы или лучше те ощущения от долгожданной Десимы, когда я по столам в спортбаре бегал 😂
Я болею за Реал, а не его победы, и вся эта шумиха как-то это обесценивает … !
Хотя уйдёт Перес, уйдёт и доминация….
Футбол тем и хорошо)
Hala Madrid 🏆 👑 ⚽️
+11
-8
+3
Ответ Пинающий Достоинства
Вот даже не знаю, я начал болеть за Реал до эпохи галактиоса, даже Фигу ещё не купили и тд…. Я натерпелся 1/8 с Лионом, Ромой, Арсеналом, победы Депортиво и Валенсии, но Реал любил всей душой… А сейчас за него болеет каждый 2 школьник на планете и вообще, я будто фанат Тейлор Свифт, а раньше был тру фанатом Металлики… Даже не знаю, нужны ли такие победы или лучше те ощущения от долгожданной Десимы, когда я по столам в спортбаре бегал 😂 Я болею за Реал, а не его победы, и вся эта шумиха как-то это обесценивает … ! Хотя уйдёт Перес, уйдёт и доминация…. Футбол тем и хорошо) Hala Madrid 🏆 👑 ⚽️
Все правильно сказал. Понимаю тебя. Когда постоянно только хорошее происходит, субъективная ценность сильно снижается, это нормально. Я бы тоже не смог болеть за команду, которая постоянно побеждает и не проигрывает, просто потому, что это скучно.
+3
-1
+2
Ответ Пинающий Достоинства
Вот даже не знаю, я начал болеть за Реал до эпохи галактиоса, даже Фигу ещё не купили и тд…. Я натерпелся 1/8 с Лионом, Ромой, Арсеналом, победы Депортиво и Валенсии, но Реал любил всей душой… А сейчас за него болеет каждый 2 школьник на планете и вообще, я будто фанат Тейлор Свифт, а раньше был тру фанатом Металлики… Даже не знаю, нужны ли такие победы или лучше те ощущения от долгожданной Десимы, когда я по столам в спортбаре бегал 😂 Я болею за Реал, а не его победы, и вся эта шумиха как-то это обесценивает … ! Хотя уйдёт Перес, уйдёт и доминация…. Футбол тем и хорошо) Hala Madrid 🏆 👑 ⚽️
Какой то ты странный болельщик однако.
+3
-2
+1
Ответ Cruel Snake
Мадрид гуляет! Танцует и поёт. Мадридисты всем поздравления с успешным сезоном! А ведь были 😭которые говорили, что с введением VAR «Реал» ЛЧ не возьмёт. Где-то они есть и 😭😭😭😭😭ещё сильнее
Интересно, почему Барса не берет в эпоху VAR 🤔🤔🤔
+1
0
+1
Ответ Пинающий Достоинства
Вот даже не знаю, я начал болеть за Реал до эпохи галактиоса, даже Фигу ещё не купили и тд…. Я натерпелся 1/8 с Лионом, Ромой, Арсеналом, победы Депортиво и Валенсии, но Реал любил всей душой… А сейчас за него болеет каждый 2 школьник на планете и вообще, я будто фанат Тейлор Свифт, а раньше был тру фанатом Металлики… Даже не знаю, нужны ли такие победы или лучше те ощущения от долгожданной Десимы, когда я по столам в спортбаре бегал 😂 Я болею за Реал, а не его победы, и вся эта шумиха как-то это обесценивает … ! Хотя уйдёт Перес, уйдёт и доминация…. Футбол тем и хорошо) Hala Madrid 🏆 👑 ⚽️
Я с декабря 2008 года болею за Мадрид.Первый титул они выиграли в 2011 году Кубок Короля😄при мне .Думал во мне все дело.А Десима жто что-то незабываемое😇
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даже здесь лучшие
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Ответ Cruel Snake
Мадрид гуляет! Танцует и поёт. Мадридисты всем поздравления с успешным сезоном! А ведь были 😭которые говорили, что с введением VAR «Реал» ЛЧ не возьмёт. Где-то они есть и 😭😭😭😭😭ещё сильнее
С введением ВАР Барселона не выиграла ни одной ЛЧ - это факт!
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На ютабе идет трансляция, и там какой-то дурачок в чате спамит форса барса😄😂🤣🤣
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Остальные полмиллиона хотели пойти, но потом подумали, мол, ничего страшного, в следующем году придём.
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Там сейчас на ютуб канале реала идет церемония на Бернабеу, капец там красиво
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Вот она, народная любовь к лучшему клубу мира!
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Королевское 👑 празднование
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СОЛИДНО !
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В Мадриде праздник
+1
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лучшие❤️‍🩹
+1
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