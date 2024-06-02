Более полумиллиона болельщиков «Реала» посетили парад по случаю победы в Лиге чемпионов

Полмиллиона человек посетили празднование «Реалом» победы в Лиге чемпионов.

«Сливочные» в субботу победили дортмундскую «Боруссию» (2:0) в финале турнира в Лондоне.

Сегодня «Реал» вернулся в Мадрид и проводит чемпионский парад по случаю завоевания 15-го кубка.

Команда сперва посетила кафедральный собор Альмудена, затем навестила офис Мадридского сообщества и городского совета.

Позже футболисты и тренеры направились к фонтану Сибелес, где «Реал» традиционно отмечает свои успехи.

Финальная точка маршрута – стадион « ».

Как передает As, более полумиллиона болельщиков «Мадрида» присутствовало в общей сложности на протяжении всего маршрута команды.

Фото: as.com, realmadrid.com

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