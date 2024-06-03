Дмитрий Тарасов: «Главная проблема футболистов – быстрые большие деньги. У меня была звездная болезнь, когда я швырял их, тратил сотни тысяч на алкоголь, вечеринки»

Теги Локомотив Дмитрий Тарасов премьер-лига Россия деньги алкоголь и спорт медийный футбол Футбол

Дмитрий Тарасов высказался о больших деньгах в футболе.

«Главная проблема футболистов – быстрые большие деньги. От них сносит крышу.

У меня был период звездной болезни, когда я буквально швырял деньгами, бездумно покупал шмотки, автомобили, тратил сотни тысяч на алкоголь, вечеринки и другие увеселительные мероприятия.

Также я потерял много миллионов, инвестируя в проекты, которые мне предлагали мнимые друзья того времени. Меня облепили разные люди – им нужны были легкие деньги. Я вкладывался в строительный бизнес, который так и не состоялся.

Сейчас радуюсь, когда вижу молодых звезд футбола, которые вместо ненужных покупок инвестируют в квартиры. Пусть даже берут жилье в ипотеку», – сказал бывший полузащитник «Локомотива».

12 комментариев
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Тарасов: «Мой дед однажды сказал мне: «Никого не слушай и никому не доверяй».
Потом он ещё чё-то говорил, но я его не слушал и не доверял.»
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А то что в чемпионский год,он был лучшим ,везде успевал и в своей опорке и в нападении забивал ,это ты не не помнишь ?! Типичный хейтер ,никакой ты не болельщик локомотива
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Типичный паспортист нашего времени)
По мячу через раз попадает, зато получал миллионы)
Для понимания, я болею за Локомотив и был рад, когда он ушёл.
Настолько пассажир на поле, что просто ужас.
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То, что данный индивид не большого ума было ясно давно. Раз 20 эту историю рассказывает и продолжает. Подтверждает уровень.
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Отсутствие образования скорее
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Проблема российских футболистов не в том, что они много зарабатывают, а в том что у них нет (в большинстве своём) финансовой грамотности, а у некоторых даже базовой грамотности.

Александр Кержаков вон тоже 300 мультов вложил в несуществующий нефтяной завод и потом сильно удивлялся, как это могли зятя депутата на бабки кинуть.

Для сравнения посмотрите на Ломбертса. Всю свою карьеру заработанные самостоятельно грамотно вкладывал, диверсифицировал инвестиции, теперь до конца жизни будет обеспеченным человеком.
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Нашим футболистам зарплату надо картохой выдавать
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Когда тебе лет в 20 начинают платить миллионы, фляга засвистит у большинства. Это не только футболистов касается, и не только российских.
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