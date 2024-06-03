Дмитрий Тарасов: «Главная проблема футболистов – быстрые большие деньги. У меня была звездная болезнь, когда я швырял их, тратил сотни тысяч на алкоголь, вечеринки»

Дмитрий Тарасов высказался о больших деньгах в футболе.

«Главная проблема футболистов – быстрые большие деньги. От них сносит крышу.

У меня был период звездной болезни, когда я буквально швырял деньгами, бездумно покупал шмотки, автомобили, тратил сотни тысяч на алкоголь, вечеринки и другие увеселительные мероприятия.

Также я потерял много миллионов, инвестируя в проекты, которые мне предлагали мнимые друзья того времени. Меня облепили разные люди – им нужны были легкие деньги. Я вкладывался в строительный бизнес, который так и не состоялся.

Сейчас радуюсь, когда вижу молодых звезд футбола, которые вместо ненужных покупок инвестируют в квартиры. Пусть даже берут жилье в ипотеку», – сказал бывший полузащитник « ».