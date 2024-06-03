Дмитрий Тарасов: «Главная проблема футболистов – быстрые большие деньги. У меня была звездная болезнь, когда я швырял их, тратил сотни тысяч на алкоголь, вечеринки»
Дмитрий Тарасов высказался о больших деньгах в футболе.
«Главная проблема футболистов – быстрые большие деньги. От них сносит крышу.
У меня был период звездной болезни, когда я буквально швырял деньгами, бездумно покупал шмотки, автомобили, тратил сотни тысяч на алкоголь, вечеринки и другие увеселительные мероприятия.
Также я потерял много миллионов, инвестируя в проекты, которые мне предлагали мнимые друзья того времени. Меня облепили разные люди – им нужны были легкие деньги. Я вкладывался в строительный бизнес, который так и не состоялся.
Сейчас радуюсь, когда вижу молодых звезд футбола, которые вместо ненужных покупок инвестируют в квартиры. Пусть даже берут жилье в ипотеку», – сказал бывший полузащитник «Локомотива».
Потом он ещё чё-то говорил, но я его не слушал и не доверял.»
По мячу через раз попадает, зато получал миллионы)
Для понимания, я болею за Локомотив и был рад, когда он ушёл.
Настолько пассажир на поле, что просто ужас.
Александр Кержаков вон тоже 300 мультов вложил в несуществующий нефтяной завод и потом сильно удивлялся, как это могли зятя депутата на бабки кинуть.
Для сравнения посмотрите на Ломбертса. Всю свою карьеру заработанные самостоятельно грамотно вкладывал, диверсифицировал инвестиции, теперь до конца жизни будет обеспеченным человеком.