Доннарумма об Италии на Евро-2024: «У нас отличный тренер и есть все, чтобы провести прекрасный турнир. Всем будет сложно с нами»

Джанлуиджи Доннарумма поделился ожиданиями от выступления Италии на Евро-2024.

Сборная Италии на чемпионате Европы в Германии сыграет в одной группе с Албанией, Хорватией и Испанией.

– По сравнению с тем, что было три года назад, все изменилось, теперь вы – капитан. Это накладывает ответственность?

– Это, конечно, большая ответственность, я горжусь тем, что ношу капитанскую повязку и являюсь примером – это честь и привилегия.

– У вас были замечательные примеры: , , , , . Есть капитаны, которые говорят много, есть капитаны, которые говорят мало. Говорят, что Мальдини говорил одним взглядом. Вы какой капитан?

– Я стараюсь подавать пример, быть самим собой, таким же, как всегда, ничего не меняя. Быть примером – самое главное. У меня было много подобных примеров – Джорджо, Лео, Джиджи. Я взял что-то у них. Нужно быть примером для команды.

– Сейчас у вас другая команда по сравнению с 2021 годом?

– Главное – создать сплоченную группу игроков. У нас есть класс, у нас отличный тренер ( – Sports), который обязательно расставит всех по местам и заставит чувствовать себя значимыми. Мы великолепно готовимся к матчам, поэтому у нас наверняка будет все, чтобы провести отличный чемпионат Европы.

Мы все очень хорошо ладим со Спаллетти, знаем, какие результаты были у него в предыдущие годы, знаем, что он может нам дать, он много работает над тактикой. И за пределами поля у нас все в порядке. Это заставляет нас чувствовать себя очень хорошо, поэтому я уверен, что такой подход принесет нам отличные результаты.

– У вас очень сложная группа.

– Да, но она сложная и для остальных команд. Наши соперники знают, что им предстоит встретиться с сильной Италией, с командой с идеей. Как бы тяжело нам ни было, остальным тоже будет тяжело.

– Капитан у команды есть, а сколько у Италии лидеров?

– В этой команде много лидеров. Каждый должен чувствовать себя капитаном и лидером, быть примером для команды. Главное – иметь единую группу игроков. Это действительно очень важно, – сказал голкипер « » и сборной Италии Доннарумма.